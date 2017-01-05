Экономика
RSS

ФЛП могут закрыться онлайн при наличии электронной подписи - эксперт

Тема:

Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса (165)

(обновлено: )26
Налоговый консультант, сертифицированный бухгалтер Вера Ковальчук в эфире "ГС" напомнила, что подавать заявление о закрытии частные предприниматели должны по месту регистрации.
Договор. Архивное фото
Value Stock Images/EAST NEWS

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. За последнюю неделю количество частных предпринимателей в Украине сократилось почти на 11 тысяч. Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний Open-Data-Bot. Больше всего ФЛП закрылось в Киевской области — около 1,5 тысяч. Дальше идет Харьков и Днепр. 

Владимир Дубровский
Фото из личного архива экперта
Эксперт об избирательном уничтожении бизнеса

Куда можно обращаться, чтобы закрыть ЧП, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала налоговый консультант, консультирующий частных предпринимателей, профессиональный сертифицированный бухгалтер Вера Ковальчук.

"Это Служба государственной регистрации, где проходят все необходимые действия и по регистрации предпринимателей, и по снятию с учета. В Киеве есть еще сервис "Готово", где последние дни, как ни странно, были очереди, а у регистратора Печерского района очередей не было. Подаваться нужно по месту регистрации, но сейчас при электронных всех сервисах возможно — при наличии у предпринимателя электронной подписи — сделать это онлайн", — отметила Ковальчук.

Напомним, массовое закрытие связано с изменениями в налоговом законодательстве, которые вступили в силу с 1 января. Теперь предприниматели должны платить ЕСВ в размере 704 грн в месяц, даже если ничего не заработали.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Вывеска на здании Национального антикоррупционного бюро в Киеве
Привет, год 2017!
В плену у непогоды: снегопады, морозы
Взрыв в многоэтажке в Сумах
Стрельба нардепа Пашинского