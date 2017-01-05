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Эксперт: снижение суммы расчетов для физлиц – метод определения дохода

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Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса (164)

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Главный редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко в эфире радиостанции Голос Столицы, что причины для снижения суммы расчетов физлиц, которые называет НБУ, – это маскировка.
Александр Крамаренко
redactor.in.ua

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. С 4 января НБУ снизил предельную сумму расчетов наличными для физлиц со 150 до 50 тысяч гривен в день. Об этом сообщается на сайте НБУ. Постановление предусматривает предельную сумму наличными между физлицом и предприятием, а также между физлицами по договорам купли-продажи.

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В эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко высказался о причинах такого решения НБУ.

"Я вижу только одну реальную причину в противовес тому ряду причин, которые НБУ приводит в своей инфографике. Главная причина – это то, что готовится почва для применения в Украине так называемых косвенных методов определения размера дохода физлица для нужд налогообложения. Я считаю, что не может быть иных причин, потому что все остальное, о чем говорят в НБУ, — это бред и маскировка", — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что единщики 2-й группы заплатят в 2017 году налогов на 9 тыс грн больше. 

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