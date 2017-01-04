Устенко: снижение объема расчета наличными должно подкрепляться реформами

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Украинцы больше не смогут позволить себе купить много вещей за наличные. Причина в том, что с 4 января Нацбанк снизил предельную сумму расчетов наличными для физических лиц из 150 до 50 тысяч гривен в день. За наличные теперь нельзя купить пианино, некоторые шубы, некоторые ноутбуки и компьютеры, а также автомобиль или дорогую путевку.

Это нововведение прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

"Снижение объема расчета наличными применяется в странах достаточно активно в том случае, если страна высококоррумпированная, Украина тоже относится к группе как с высоким уровнем тени, так и странам высококоррумпированным. И с этой точки зрения это кажется правильной подвижкой. Но опять-таки, это только одна из мер, которая не может дать полного, ощутимого эффекта. Она должна быть подкреплена целым рядом структурных реформ, например, судебной реформой, снижением административных барьеров для ведения бизнеса, той же борьбой с коррупцией. Поэтому рассчитывать, что эффект будет моментальным и сразу большим, я тоже не стал бы", — считает эксперт.

Напомним, по данным Нацбанка, ограничение суммы расчетов наличными будет касаться расчетов физических лиц с предприятиями (предпринимателями), а также между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению. При этом физические лица смогут осуществлять расчеты на суммы, превышающие 50 тысяч гривен, путем перечисления средств с банковского счета, внесения или перечисления средств на счета, в том числе на депозит нотариуса.

Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.