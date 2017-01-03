НБУ анонсировал снижение граничной суммы наличных расчетов

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины с 4 января снижает граничную сумму наличных расчетов с 150 тыс грн до 50 тыс грн для физических лиц, сообщает пресс-служба регулятора.

"Постановлением предусмотрена предельная сумма расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня в размере 50 тыс грн, а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 тыс грн", — говорится в сообщении.

Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

В то же время предельная сумма наличных расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс грн.

Ранее сообщалось, что НБУ пополнил резервы на валютных аукционах на $1,55 млрд в 2016 г.