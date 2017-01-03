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Фурман: до 50% кредитных портфелей украинских банков — проблемные

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Член наблюдательного совета Нацбанка Василий Фурман в эфире "ГС" заявил, что в банковской системе Украины есть значительные проблемы с возвращением кредитов.
Денежные купюры гривны Украины
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Член наблюдательного совета Нацбанка Василий Фурман в эфире радиостанции Голос Столицы ответил на вопрос, почему банковский сектор Украины не заработал в прибыль в 2016 году.

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"Поскольку в банковской системе есть значительные проблемы с кредитами, которые выдавались, с возвращением этих кредитов, банки формировали соответствующие резервы, и понятно, что когда они формировали эти резервы, увеличивается расходная часть, и увеличивается убыточность банковской системы", — сказал Фурман.

Он также прояснил, какова доля проблемных кредитов в банковском секторе.

"По разным оценкам, в среднем сегодня до 50% кредитных портфелей банков имеют те или иные проблемы, т.е. мы видим на поверхности, как банкротились банки, проходило очищение банковской системы, но поверьте, сегодня есть очень много проблем в промышленности", — добавил член НБУ.

Напомним, ранее эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что стабильность в экономике Украины достигнута, но банкам не доверяют.

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