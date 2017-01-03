Украина тратит на программу вооружения в 23 раза меньше РФ - нардеп

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Оборонный бюджет Украины в 20 раз меньше оборонного бюджета Российской Федерации, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель председателя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский.

"Львиная доля оборонного бюджета — это и Министерство внутренних дел, это и полиция, это и СБУ, это и МЧС. Так что здесь очень много искажений. И когда мы говорим о бюджете Министерства обороны, то он составляет 66 млрд гривен — это $2,5 млрд, в 20 раз меньше, чем бюджет нашего реального врага, который сегодня убил наших военнослужащих", — заявил Пашинский в эфире "5 канала".

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Кроме того, он отметил, что на программу вооружения Украина тратит в 23 раза меньше, чем РФ.

"Военный бюджет Российской Федерации составляет $48 млрд. На оружие они тратят 20% — это около $ 9 млрд. У нас в этом бюджете заложено на программу вооружения и модернизации Вооруженных сил — 10 млрд грн, это $400 млн, это в 25-23 раза меньше. В 23 раза меньше мы можем себе позволить тратить на оружие — это 10 млрд грн, это не такая большая сумма", — сказал нардеп.

Верховная Рада 21 декабря 2016 года приняла в целом проект госбюджета Украины на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП.

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По предложению президента Петра Порошенко, финансирование сектора обороны и безопасности увеличено со 114 миллиардов гривен до 136 миллиардов гривен, что составляет 5% ВВП.