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Порошенко: задания на 2017 год - рост экономики и углубление реформ

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Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Донецкую область заявил, что претендовать на высшую оценку власть сможет только тогда, когда обеспечит ощутимый рост уровня жизни.
Президент Петр Порошенко
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко видит своими заданиями на 2017 год рост экономики и углубление реформ. Об этом он сообщил в ходе визита в Донецкую область, который транслировал телеканал "112 Украина".

Петр Порошенко. Архивное фото
Associated Press Markus Schreiber
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"Претендовать на высшую оценку власть сможет только тогда, когда обеспечит ощутимый рост уровня жизни. Поэтому основным своим заданием на следующий год я вижу создание соответствующих политических условий для того, чтобы зафиксировать начатый экономический рост, и углубить его, а также углубить реформы", — заявил Порошенко.

"Все будет в порядке, дорогие украинцы, если не позволим отдельным политиканам обнулить результат, выстраданный обществом такой дорогой ценой", — отметил президент.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что теперь "от затягивания поясов мы переходим к постепенному повышению доходов разных слоев нашего общества".

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