КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Полиция сообщила двум руководителям банка о подозрении в растрате 80 млн грн, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

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Установлено, что в 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, денежные средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.

В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под имущество, стоимость которого была завышена в десятки раз. По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, составляет 80 млн грн.

Президенту, который также был одним из собственников банка, следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления — по ч. 5 ст.191 УК Украины.

Во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка изъята коллекция оружия.

npu.gov.ua Двум руководителям банка предъявлено подозрение в растрате 80 млн грн

Окончательная сумма ущерба в настоящее время устанавливается.

Напомним, 9 декабря суд арестовал на два месяца экс-председателя правления ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг", задержанного в рамках расследования незаконного отчуждения пакета акций компании "Киевэнерго".