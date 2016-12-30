АП анонсирует заседание комиссии по экономическому сотрудничеству с Грузией

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с премьером Грузии Георгием Квирикашвили договорился о проведении весной заседания совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, сообщает в пятницу пресс-служба президента.

"Порошенко и Квирикашвили подчеркнули важность интенсификации сотрудничества во многих сферах, в частности, углублении экономического измерения кооперации. Достигнута договоренность о проведении весной 2017 года очередного заседания совместной межправительственной украино-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", — сообщила пресс-служба.

Сообщается, что собеседники обсудили состояние и перспективы двухсторонних отношений, договорились активизировать политический диалог на всех уровнях.

Глава правительства Грузии также пригласил президента Украины посетить Грузию в удобное время.

По данным пресс-службы грузинского правительства, в ходе телефонного разговора стороны обсудили вопрос укрепления двусторонних отношений и поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками.

"Петр Порошенко поздравил Георгия Квирикашвили с победой его команды на парламентских выборах и с вновь назначением на должность премьер-министра и пожелал удачи. Президент Украины поблагодарил главу грузинского правительства за соавторство в ООН резолюции в связи с Украиной", — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко заявил, что вялый рост украинской экономики означает дальнейшее отставание Украины от мирового локомотива, этот разрыв будет только увеличиваться.