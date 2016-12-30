В НБУ назвали "план Пинчука" завуалированной русской идеей

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Выдвинутые бизнесменом Виктором Пинчуком предложения относительно изменения направлений внешней и внутренней политики Украины являются "завуалированной русской идеей для Украины", заявил замглавы совета Национального банка Тимофей Милованов.

В своей статье в The Wall Street Journal Виктор Пинчук предложил властям Украины пойти на "болезненные компромиссы" для достижения мира с Россией. Он затронул, в частности, вопросы Крыма, Донбасса, а также предложил отказаться от идеи вступления в НАТО и Евросоюз.

"Один олигарх пишет о "политическом прагматизме" и отказе от Крыма в Wall Street Journal, другие продвигают "экономический прагматизм". И то, и другое — это возвращение к статусу кво. Но статус кво невозможен после того, как погибли люди за мечту о другой Украине. Мы или поменяемся и выживем как страна, несмотря на все внутренние и внешние обстоятельства, которые против нас, или перестанем существовать", — написал Милованов в Facebook.

Он призвал "не поддаваться на соблазн "прагматизма". По словам Милованова, предложения Пинчука — это "завуалированная русская идея для Украины". "Мол, по-другому быть не может, погуляли, дети, и достаточно, возвращайтесь домой", — добавил замглавы НБУ.

"Мы не дети и возвращаться никуда не будем. Мы построим Украину, даже если в Украину не верят наши официальные лидеры. Мы будем мечтать и наши мечты осуществятся. Как и три года назад, нужно просто не бояться и поверить, что изменения возможны. И мир вокруг нас станет другим", — резюмировал чиновник.

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Ранее сообщалось, что Пинчук, являющийся известным спонсором Фонда Клинтон, также выделял средства и в фонд избранного президента США Дональда Трампа.

Виктор Пинчук — украинский миллиардер, зять второго президента Украины Леонида Кучмы, депутат Верховной рады III-IV созывов.