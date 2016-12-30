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НБУ отменил ограничения по экспорту услуг

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Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса (154)

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Нацбанк отмечает, что экспортеры услуг (кроме транспортных и страховых), а также прав интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав теперь смогут не придерживаться срока расчетов в пределах 120 дней.
Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины отменил административные ограничения по операциям экспорта услуг в рамках соответствующих изменений в законодательство, принятых Верховной Радой в ноябре этого года, сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление от 30 декабря, вступающее в силу с 3 января.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский. Архивное фото
Виктор Скаршевский/Facebook
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Нацбанк отмечает, что экспортеры услуг (кроме транспортных и страховых), а также прав интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав теперь смогут не придерживаться срока расчетов в пределах 120 дней.

Также, подавая документы в банк, экспортеры могут не переводить на украинский язык документы, изложенные на английском или другом иностранном языке с одновременным изложением на английском языке.

Кроме того, банки смогут использовать копии документов для валютного контроля в электронной форме, для чего нужно будет отсканировать оригинал документа и засвидетельствовать его электронной цифровой подписью.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины запретил использование в стране платежных систем четырех торговых марок: Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, Wallet one/Единый кошелек, в качестве причины такого решения названо несогласование с Центробанком предоставления их услуг.

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