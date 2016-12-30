Украина с 28 февраля введет антидемпинговые пошлины для удобрений из РФ

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Украина с 28 февраля вводит антидемпинговые пошлины на импорт российских азотных удобрений с размере от 4,19% до 31,83%, сообщается в пятницу в официальном издании "Урядовый курьер".

Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Вместе с тем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамид-аммиачную смесь (КАС) — другие виды азотных удобрений, поставляемых из России.

"Межведомственная комиссия по международной торговле … решила применить окончательные антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину товаров (ряда азотных удобрений – ред.) происхождением из Российской Федерации… Решение комиссии вступает в силу через 60 дней со дня опубликования настоящего сообщения", — говорится в сообщении.

В нем заявляется, что комиссия установила факт импорта азотных удобрений из РФ в Украину по демпинговым ценам, что вредит отечественному производителю.

Комиссия приняла решение установить размер пошлин в размере 4,19% для удобрений производства "Куйбышевазота", 18,78% для продукции "Новомосковской акционерной компании "Азот" и "Невинномысского азота" (оба предприятия входят в холдинг "Еврохим"). Для удобрений остальных производителей вводится пошлина в 31,84%. Срок действия антидемпинговых пошлин — пять лет.

Сейчас российские производители поставляют в Украину карбамид и КАС с уплатой импортной пошлины на уровне 5-6,5%. Антидемпинговая пошлина прибавляется к текущим ввозным ставкам.