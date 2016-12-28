Украина вводит ограничения на импорт российских удобрений

КИЕВ, 28 дек – РИА Новости Украина. Украинская межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось аммиачной селитры: ставки были определены на уровне 20,51-36,03%, Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Аграрии переориентировались на карбамид и карбамид-аммиачную смесь (КАС) — другие виды азотных удобрений, поставляемых из России.

"Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений", — сообщила пресс-служба.

В сообщении говорится, что результаты расследования относительно импорта в Украину некоторых видов азотных удобрений из РФ свидетельствуют о применении экспортерами демпинга. В связи с этим правительство в ближайшее время направит на рассмотрение парламентариев законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений (нитрат аммония, карбамид, КАС). При этом для российского экспорта ставка будет увеличена за счет антидопинговой надбавки.

В сообщении также говорится, что до принятия Радой такого закона предлагается временно отсрочить введение антидемпинговых мер в отношении импорта удобрений из России.

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Сейчас российские производители поставляют в Украину карбамид и КАС с уплатой импортной пошлины на уровне 5–6,5%. Антидемпинговая пошлина прибавляется к текущим ввозным ставкам.

Напомним, Украина начала расследование импорта российского шоколада по жалобе Roshen.