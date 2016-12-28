Экономика
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Украина продолжает снижать запасы газа в ПХГ

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Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 39,45% с 39,59% в предыдущий день, сообщается на сайте "Укртрансгаза". Украина не закупает российский газ, а использует газ, купленный в Европе.
Газораспределительная станция в селе Боярка
REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Украина за сутки на 26 декабря снизила объем газа в подземных хранилищах на 0,36%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Вентиль задвижки газовой линии. Архивное фото
УНИАН
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Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 39,45% с 39,59% в предыдущий день.

Украина, РФ и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и в Украину. Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам переговоров сообщил, что Россия и Украина не имеют разногласий по цене газа в четвертом квартале.

Однако договориться о возобновлении поставок не удалось. Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом". Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев 15 декабря заявил, что компания, скорее всего, до конца зимы не будет покупать газ у "Газпрома".

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