Суд ЕС поддержал приостановку решения ЕК по газопроводу Opal

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Суд ЕС поддержал требования польской PGNIG о приостановлении выполнения решения Еврокомиссии в отношении увеличения доступа "Газпрома" к газопроводу Opal, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Ранее трейдинговая дочерняя компания польской PGNIG подала иск в Европейский суд правосудия против решения Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к газопроводу Opal, а "Нафтогаз Украины" заявил, что рассматривает три варианта обжалования этого решения ЕК, в том числе в суде. Также правительство Польши подало жалобу в Европейский суд на решение ЕК.

"Суд ЕС поддержал требования польской PGNIG о приостановлении исполнения решения ЕК по увеличению доступа "Газпрома" к трубопроводу Opal. Это первый важный результат скоординированных усилий Украины с Польшей в этом вопросе", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Цеголко уточнил, что до рассмотрения иска по существу "Газпром" не будет возможности увеличивать поставки газа в обход Украины.

Еврокомиссия в конце октября одобрила расширенный доступ "Газпрома" к Opal. Соглашение, которое было рассмотрено ЕК, касалось только 80% от транзитных мощностей газопровода Opal в 32 миллиарда кубометров — 25,6 миллиарда кубометров, пояснял источник в ЕК. "Газпром" уже имеет доступ к 50% распределяемых мощностей газопровода, которые составляют 12,8 миллиарда кубометров газа. Сейчас ЕК решен вопрос о распределении еще 12,8 миллиарда кубометров газа в газопроводе Opal.

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В газопровод Opal в Германии поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому трубопроводу "Северный поток", но из-за ограничений европейских регуляторов труба загружена только наполовину. "Газпром" уже не первый год стремится получить полный доступ к мощностям трубы, однако ЕК отказывала. Общая мощность газопровода составляет 36,5 миллиарда кубометров, транзитная — 32 миллиарда кубометров газа.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что решение ЕК по газопроводу Opal "повергло нас в шок".