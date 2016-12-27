Группа "ТАС" купила "Универсал банк"

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Финансово-промышленная группа "ТАС" закрыла сделку по покупке Универсал банка у Eurobank Group, сообщается во вторник на сайте "ТАС".

"Группа "ТАС" и Eurobank Group объявляют о закрытии сделки по покупке-продаже ПАО "Универсал банк" и приобретении группой "ТАС" дочернего банка международной группы", — говорится в сообщении.

Сумма сделки не раскрывается. Отмечается, что сделка получила одобрение всех необходимых регулирующих органов.

Группа "ТАС" основана в 1998 году, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины. Учредителем и основным акционером группы является известный украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко.

ПАО "Универсал банк" основан в 1994 году, обеспечивает полный спектр банковских услуг в Украине. Согласно данным Национального банка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов Универсал банк занимал 27 место среди 100 действующих банков.

Напомним, правительство приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Александр Шлапак.