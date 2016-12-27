Объем международных резервов составляет $15,7 млрд - НБУ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) сообщила, что объем международных резервов Украины составляет около 15,7 миллиарда долларов, указанных средств достаточно для проведения интервенций по сглаживанию валютных колебаний, сообщается на сайте регулятора.

"Национальный банк имеет достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний. Объем международных резервов сегодня составляет около 15,7 млрд долл. США. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", — говорится в комментарии директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко относительно ситуации на валютном рынке.

Ранее заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий заявил, что ситуация на валютном рынке страны, которая была под давлением из-за национализации "Приватбанка", нормализовалась после проведения НБУ валютной интервенции.

Правительство 18 декабря приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "Приватбанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. На фоне национализации банка в стране начал дорожать доллар.