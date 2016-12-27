В 2017 продавать газ населению будут несколько трейдеров - вице-премьер

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. С момента полноценного запуска компании "Магистральные газопроводы Украины" (которая разграничивает поставки, добычу и реализацию газа) в третьем квартале 2017 года НАК "Нафтогаз Украины" потеряет свою монополию по поставкам газа населению, сообщил в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной" вице-премьер-министр Владимир Кистион.

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"Газ для населения сейчас продается только НАК "Нафтогазом". Теперь на рынке будет несколько трейдеров, готовых отпускать газ непосредственно для населения. И цена будет такой, которую предложит трейдер. Хотя есть несколько моментов, которые мы должны решить до конца первого квартала 2017 года. Например, чтобы заработал рынок природного газа, нужно монетизировать выплаты, которые осуществляются за счет государственного бюджета в виде компенсации потребителям — субсидий, льгот и тому подобное", — сообщил Кистион.

Кроме того, по его словам, Кабмин надеется на принятии в целом закона "О рынке электроэнергии" в первом квартале 2017 года, а тем временем правительство готовит нормативные и подзаконные чтобы, чтобы сразу "запустить рынок электроэнергии".

Ранее глава газодобывающей компании "Укргаздобыча" Олег Прохоренко сообщил, что Украина рассчитывает, что в 2017-2018 годах цена на газ в Европе будет на уровне 120-130 долларов за тысячу кубометров.