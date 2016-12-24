Экономика
RSS

Братья Суркисы потеряли при национализации "ПриватБанка" не менее $200 млн

Тема:

"ПриватБанк" - национализация. Последствия (172)

(обновлено: )65
Сумма "кипрских" потерь братьев Игоря и Григория Суркисов в результате национализации "ПриватБанка" превысила 200 млн долларов. С учетом внутриукраинских вложений она может достигать почти 300 млн.
ПриватБанк
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Среди пострадавших от принудительного списания депозитов в ходе национализации "ПриватБанка" оказались братья Игорь и Григорий Суркисы, сумма потерь которых в результате данной операции может достигать 300 млн долларов. Об этом в сообщает DT.UA.

ПриватБанк
РИА Новости Украина Евгений Котенко
"ПриватБанк", оказывается, "отжали". Реакция в соцсетях

По информации издания, сумма "кипрских" потерь братьев в результате этой операции превысила 200 млн долларов. И в целом (с учетом внутриукраинских вложений) может достигать почти 300 млн (или около 8 млрд гривен в эквиваленте). 

Напомним, правительство в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Александр Шлапак.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Флаги Украины
Навстречу Новому году. Итоги
Киев - поле битвы Кличко и бизнеса
Большая пресс-конференция Владимира Путина
"ПриватБанк" - национализация. Последствия