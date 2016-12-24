Братья Суркисы потеряли при национализации "ПриватБанка" не менее $200 млн

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Среди пострадавших от принудительного списания депозитов в ходе национализации "ПриватБанка" оказались братья Игорь и Григорий Суркисы, сумма потерь которых в результате данной операции может достигать 300 млн долларов. Об этом в сообщает DT.UA.

По информации издания, сумма "кипрских" потерь братьев в результате этой операции превысила 200 млн долларов. И в целом (с учетом внутриукраинских вложений) может достигать почти 300 млн (или около 8 млрд гривен в эквиваленте).

Напомним, правительство в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Александр Шлапак.