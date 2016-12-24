Национализацией "ПриватБанка" государство "погасило пламя" кризиса - эксперт

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В связи с нестабильной ситуацией на мировых банковских рынках прогноз для Украины в эфире радиостанции Голос Столицы сделал директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин. По его мнению, не стоит ждать потрясений в банковской сфере в связи с национализацией "ПриватБанка".

"Лихорадки уже не будет. Государство довольно эффективно "погасило пламя", пока оно еще не разгорелось. Те стремительные действия относительно крупнейшего банка – "ПриватБанка", в том числе, поддержанные законодательно, когда были гарантированы большие вклады, это успокоит ситуацию, потому что, в принципе, ситуация, когда не понятно, чего ожидать, это скорее могло привести к каким-то потрясениям. А сейчас все успокоится, правда, мы еще ждем годовые отчеты банков", — отметил эксперт.

Напомним, Национальный банк Казахстана может предоставить Казкоммерцбанку — крупнейшему банку страны — экстренный заем в 4,5 млрд долларов для погашения долгов. В то же время в Италии парламент страны принял программу спасения банков объемом 20 млрд евро. И речь идет об одном из старейших банков страны, который необходимо докапитализировать на 5 млрд евро. В Украине был национализирован "ПриватБанк", хотя объем докапитализации значительно выше.