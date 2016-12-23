Кистион анонсировал строительство газопровода в Геническ

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Власти Украины намерены до конца 2017 года построить новый трубопровод стоимостью 8-9 миллионов долларов из Аскания-Нова в Геническ, заявил в пятницу вице-премьер Владимир Кистион.

Президент РФ Владимир Путин 12 ноября поручил обеспечить поставки газа в Геническ и Генический район Херсонской области в ответ на "обращение местных жителей к властям Крыма". Вечером того же дня в Крыму сообщили, что подача газа с полуострова в Геническ организована. Херсонские власти, однако, опровергли эту информацию, заявив об излишках собственного газ.

"Принято решение по выполнению работ по дополнительному вводу (трубопровода – ред.) Аскания-Нова к Геническу на пути с подсоединением двух населенных пунктов. … Срок выполнения работ – в течение 2017 года", — заявил Кистион в ходе выступления в Верховной раде.

По его словам, стоимость газопровода будет составлять 220-240 миллионов гривен (Около 8-9 миллионов долларов). Кистион сказал, что сейчас ведутся сметные расчеты, которые завершатся в марте. Вице-премьер заявил, что ориентировочно в мае начнутся работы по постройке газопровода.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.