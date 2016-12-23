НБУ снизил курс доллара и евро

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 23 декабря, на уровне 2628,60 грн за 100 долларов (накануне курс был установлен на уровне 2642,93 грн за 100 долларов), сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2745,31 грн за 100 евро (2754,20 грн за 100 евро накануне), российского рубля — 4,318 грн за 10 рублей (4,324 грн за 10 рублей накануне).

Правительство накануне приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка "ПриватБанк", акционером которого, в том числе является бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов станет владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранения средств его клиентов. Процесс перехода в госсобственность начнется с 19 декабря.

Новым председателем правления "ПриватБанка" в связи с его национализацией станет экс-министр финансов Александр Шлапак.

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