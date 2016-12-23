Экономика
RSS

НБУ снизил курс доллара и евро

(обновлено: )113
Как сообщается на сайте регулятора, курс доллара на пятницу установлен на уровне 2628,60 грн за 100 долларов, курс евро - на уровне 2745,31 грн за 100 евро, рубля - 4,318 грн за 10 рублей.
Обмен валют
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 23 декабря, на уровне 2628,60 грн за 100 долларов (накануне курс был установлен на уровне 2642,93 грн за 100 долларов), сообщается на сайте регулятора.

Вадим Карасев. Архивное фото
Украинское фото
Карасев: империя Коломойского пала, время олигархов прошло

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2745,31 грн за 100 евро (2754,20 грн за 100 евро накануне), российского рубля — 4,318 грн за 10 рублей (4,324 грн за 10 рублей накануне).

Правительство накануне приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка "ПриватБанк", акционером которого, в том числе является бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов станет владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранения средств его клиентов. Процесс перехода в госсобственность начнется с 19 декабря.

Новым председателем правления "ПриватБанка" в связи с его национализацией станет экс-министр финансов Александр Шлапак.

Смотрите также: Будущее "ПриватБанка": государство платит, Коломойский остается хозяином — Бондаренко

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Президент Петр Порошенко
Навстречу Новому году
Страна получила "кота в мешке" - бюджет 2017 проголосован
Онищенко: новая партия компромата
"ПриватБанк" - национализация. Последствия