Омелян рассчитывает на рост продаж электромобилей

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Владимир Омелян выразил надежду, что через четыре года 15% продаваемых в Украине автомобилей будут приходится на электромобили, сообщается на сайте Министерства в четверг.

Накануне в Министерстве инфраструктуры Украины состоялся круглый стол о перспективах развития электротранспорта в стране с участием Омеляна, представителей общественных организаций, представителей украинского автомобильного бизнеса и научно-исследовательских институтов.

"Целью для Украины является доля продаж электромобилей среди других авто — 15% уже в 2020 году, а также собственное производство электрокаров", — говорится в сообщении.

По его словам, государство должно создавать условия для развития рынка электротранспорта в Украине и привлечь не менее трех стратегических инвесторов из топ-10 производителей электрокаров.

Омелян убежден, что электротранспорт — будущее, которое уже наступило, и Украина должна двигаться в этом общеевропейском и общемировом тренде.

"Европейские партнеры готовят Национальную транспортную стратегию для Украины, которая должна представить видение системного развития всех видов транспорта до 2030 года. Мое личное убеждение: в этой стратегии особая роль должна быть отведена именно такой теме, как электротранспорт, электрокары. Честно скажу, электротранспорт — тема, за которую я лично очень болею", — сказал министр.