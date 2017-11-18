Биография Эльдара Рязанова. Справка

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Девяносто лет назад родился кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Рязанов (1927-2015).

Ниже приводится биографическая справка.

Кинорежиссер, актер, драматург, сценарист и поэт, народный артист СССР Эльдар Александрович Рязанов родился 18 ноября 1927 года в городе Куйбышеве (ныне Самара).

В 1950 году окончил режиссерский факультет ВГИК (мастерская Григория Козинцева).

После окончания института Рязанов работал режиссером в документальном кино, снимал сюжеты для киножурналов "Пионерия", "Советский спорт", "Новости дня". Им были созданы киноочерки "Дорога имени Октября" (1951), "На первенство мира по шахматам" (1952), "Твои книжки" (1953), "Недалеко от Краснодара" (1953), "Остров Сахалин" (1954), последний из них участвовал в программе Каннского кинофестиваля.

В 1955 году Эльдар Рязанов стал режиссером киностудии "Мосфильм".

В этом же году совместно с режиссером Сергеем Гуровым он снял первый советский игровой широкоэкранный фильм — музыкальную комедию "Весенние голоса".

В 1956 году Рязанов снял свой первый самостоятельный художественный фильм — комедию "Карнавальная ночь".

В последующие несколько лет режиссер снял лирическую комедию "Девушка без адреса" (1957), сатирическую ленту "Человек ниоткуда" (1961), героическую комедию "Гусарская баллада" (1962).

Период творческой зрелости Эльдара Рязанова отмечен его содружеством со сценаристом Эмилем Брагинским. Первой их совместной работой стал комедийный детектив "Берегись автомобиля" (1966). Затем по их сценариям были сняты фильмы "Зигзаг удачи" (1968), "Старики-разбойники" (1971), "Ирония судьбы, или С легким паром" (1975), "Служебный роман" (1977), "Гараж" (1979), "Вокзал для двоих" (1982), "Жестокий романс" (1984) и другие.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. РИА Новости Маленькие роли большого режиссера Эльдара Рязанова. Фрагменты фильмов

В конце 1980-х годов Рязанов снял драму "Забытая мелодия для флейты" (1987), молодежный фильм-драму "Дорогая Елена Сергеевна" (1988).

В 1993 году поставил фильм "Предсказание".

В 1990-2000-х годах режиссер снял трагикомедии "Небеса обетованные" (1991), "Привет, дуралеи!" (1996), "Старые клячи"(2000), "Тихие омуты" (2000), "Ключ от спальни" (2003).

В 2006 году вышел фильм режиссера "Андерсен. Жизнь без любви", завоевавший Гран-при XV Российского фестиваля "Виват, кино России!" — приз зрительских симпатий и приз прессы.

Последней работой Рязанова стал ремейк "Карнавальной ночи" — "Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя", премьера которого состоялась 1 января 2007 года.

Всего Эльдар Рязанов снял 27 художественных фильмов.

К большинству своих картин он написал сценарии. Был продюсером собственных кинолент "Тихие омуты", "Ключ от спальни", "Андерсен. Жизнь без любви".

В 1979-1985 годах Эльдар Рязанов выступал в качестве ведущего телепередачи "Кинопанорама". Он создал более 200 авторских телевизионных программ. Среди них "Золотой Остап", "Русский бал в Париже", "Разговор на свежем воздухе" и другие.

Рязанов преподавал на Высших курсах режиссеров и сценаристов. Среди его учеников были режиссеры Иван Дыховичный и Юрий Мамин, Евгений Цымбал и Исаак Фридберг.

Рязанов написал ряд книг. Среди них — "Грустное лицо комедии", "Зигзаг удачи" (с Эмилем Брагинским), "Эти несерьезные, несерьезные фильмы", "Смешные невеселые истории", "Неподведенные итоги". В 2013 году в издательстве "Эксмо" вышли его книги "Эльдар Рязанов. Стихотворения и новеллы в одном томе" и "Хочется легкого, светлого, нежного…".

Он был основателем и художественным руководителем киноклуба "Эльдар".

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30 ноября 2015 года Эльдар Рязанов скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Творчество режиссера было отмечено многочисленными наградами. В 1984 году ему было присвоено звание Народный артист СССР. Он был удостоен Государственной премии СССР (1977, за фильм "Ирония судьбы, или "С легким паром!") и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1979, за фильм "Служебный роман"), награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" III и II степеней, а также французским орденом "Изящных искусств и литературы", орденом Почетного легиона.

Рязанов был призером Всесоюзного кинофестиваля, кинофестиваля "Виват кино России!", "Московская премьера", кинофестиваля "Кинотавр", кинофестиваля "Литература и кино" в Гатчине, а также Международных кинофестивалей в Мадриде (Гран-при Мадридского кинофестиваля), Дели ("Золотой павлин"), в Брюсселе и других.

Был лауреатом премий "Ника", "ТЭФИ", российской независимой премии "Триумф" и других.

Режиссер был женат третьим браком на журналистке Эмме Абайдуллиной.

Первой женой Эльдара Рязанова была режиссер-документалист Зоя Фомина (1924-1999), второй — главный редактор объединения киноработников на киностудии "Мосфильм" Нина Скуйбина (1930-1994), с которой он прожил 22 года до ее смерти. В первом браке у режиссера родилась дочь Ольга – киновед.

В августе 2017 года стало известно, что в честь Эльдара Рязанова будет названа одна из улиц на юго-западе Москвы, расположенная неподалеку от киноклуба-музея "Эльдар".

27 октября 2017 года памятник Эльдару Рязанову открыли в Самаре рядом с домом, где родился режиссер.