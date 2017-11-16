Международный день отказа от курения. Справка

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Международный день отказа от курения отмечается в четверг. Ниже приводится справочная информация.

С целью привлечения внимания общественности к негативным последствиям курения табака каждый год в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. В 2017 году он приходится на 16 ноября.

Международный день отказа от курения был установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1970-е годы.

В 2005 году вступила в силу Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. Она стала одним из самых широко признанных договоров в истории Организации Объединенных Наций, насчитывающим более 180 стран и охватывающим 90% населения мира.

В 2008 году ВОЗ ввела комплекс мер для дальнейшей борьбы против табака и для содействия странам в осуществлении Рамочной конвенции ВОЗ:

– мониторинг употребления табака и мер профилактики,

– защита людей от употребления табака,

– помощь в целях прекращения употребления табака,

– предупреждение об опасностях, связанных с табаком,

– обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табака,

– повышение налогов на табачные изделия.

Употребление табака является ведущей предупреждаемой причиной смертности в мире, от которой ежегодно умирают более семи миллионов человек.

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Почти 80% из одного миллиарда курильщиков в мире живет в странах с низким и средним уровнем дохода. Почти половина детей в мире регулярно дышит воздухом, загрязненным табачным дымом. Более 40% детей имеют одного курящего родителя.

Табачный дым, в котором присутствует более четырех тысяч химических веществ, из которых по меньшей мере 250 известны как вредные, а более 50 – как канцерогены, вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире из-за курения происходит 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца. Среди детей грудного возраста табак вызывает внезапную смерть. У беременных женщин табачный дым приводит к рождению ребенка с низкой массой тела.

Меры по снижению распространения курения признаны, по критериям стоимости и эффективности, наиболее перспективным направлением профилактики хронических неинфекционных заболеваний, снижения смертности и увеличения продолжительности и качества жизни.

Согласно докладу ВОЗ о глобальной табачной эпидемии (2017), примерно 4,7 миллиарда человек, или 63% мирового населения, защищены как минимум одной комплексной антитабачной мерой, и это вчетверо больше по сравнению с 2007 годом, когда такие меры распространялись только на один миллиард человек или 15% населения планеты.

Всеобъемлющее законодательство о бездымной среде в настоящее время распространяется почти на 1,5 миллиарда человек в 55 странах. Начиная с 2007 года прогресс наметился в странах с низким и средним уровнями доходов, из которых 35 стран с 2007 года приняли комплексные законы о бездымной среде. Подходящее лечение для отказа от курения доступно 2,4 миллиарда человек в 26 странах. Такой мерой защиты, как размещение выразительных и наглядных предупреждений на пачках сигарет, охвачено почти 3,5 миллиарда человек в 78 странах или практически половина (47%) населения мира.

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В Украине основой для начала активной работы с проблемой табакокурения стало присоединение к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Президент Украины Виктор Ющенко подписал Закон "О ратификации Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака", принятый парламентом 15 марта 2006 года.

Ранее сообщалось, что папа Франциск принял решение запретить продажу сигарет в Ватикане, начиная с 2018 года.