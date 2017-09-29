Иудейский праздник Йом Кипур или Судный день. Справка

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Иудейский праздник Йом Кипур или Судный день начинается в 2017 году вечером 29 сентября.

Ниже приводится справочная информация.

В десятый день месяца тишрей, первого месяца еврейского календаря, евреи всего мира отмечают Йом Кипур – День искупления, который называют еще Судным днем.

В 2017 году Йом Кипур начинается 29 сентября за несколько минут до захода солнца и продолжается сутки до выхода звезд вечером 30 сентября.

В иудейской традиции это самый важный из праздников, завершающий Десять дней покаяния, во время которых решается судьба человека на год вперед. Эти дни отсчитываются от Рош Ашана (Рош ха-Шана) – еврейского Нового года.

Праздник напоминает о событиях, которые, по преданию, произошли 33 века назад, во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне. Тогда евреи тяжко согрешили, создав золотого идола и поклоняясь ему. Бог разгневался, хотел истребить еврейский народ и создать новый от Моисея.

Но Моисей поднялся на гору Синай и молитвой упросил Бога отменить приговор своему народу. В день Йом Кипура он вернулся, принес новые каменные Скрижали Завета (две каменные плиты, на которых были начертаны Десять заповедей) и радостную весть: "Простил Я по слову твоему!".

Пятикнижие называет Йом Кипур субботой суббот. День проводят в посте и молитве, целиком посвящая себя религиозной жизни.

В Йом Кипур евреи, забывая о земных делах, полностью посвящают себя искуплению и очищению от совершенных грехов. Чтобы прийти к Судному дню внутренне подготовленным, человек анализирует прошедший год, вспоминает свои прегрешения перед людьми и Богом.

Празднование Йом Кипура проводится по определенным законам. Перед праздником просят прощения у друзей и знакомых, если довелось обидеть их словом или действием.

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Накануне Йом Кипура принято давать щедрые пожертвования на благотворительность. В некоторых общинах совершают обряд искупления грехов "капарот". Во время обряда вращают птицу над головой (петуха – мужчины, курицу – женщины) и говорят "Да будет это моим искуплением…". Эту птицу или стоимость ее отдают бедным. Если не удалось достать птицу, обряд может быть выполнен вращением над головой денег, которые также отдают бедным.

В канун Йом Кипура принято окунаться в микву (ритуальный бассейн).

Перед праздником, примерно за час до захода солнца, устраивают последнюю перед постом обильную трапезу, она называется сеуда мафсекет (в переводе — "завершающая трапеза"). Традиционным ее элементом является бульон с "креплах" (пельменями), символизирующими приношения в Иерусалимском храме.

За 18 минут до захода солнца хозяйки зажигают в домах свечи.

С заката солнца в канун Йом Кипура до появления звезд в следующий вечер евреи забывают о физических сторонах жизни. Им предписано "никакой работы не делать" и "изнурять душу", то есть соблюдать пять запретов: не принимать пищу и питье, не умываться, не умащивать тело, не носить кожаную обувь и не вступать в супружескую близость. Отменить эти запреты может только опасность для жизни.

Постятся все, кроме беременных женщин, больных и детей до девяти лет. С девятилетнего возраста детей постепенно приучают поститься большую часть дня. С тринадцатилетнего возраста подростки соблюдают пост наравне со взрослыми. Все одеваются в белое – символ чистоты.

В первый вечер и почти весь последующий день евреи собираются в синагогах, где произносятся молитвы, специально созданные для этого дня.

В синагоге проводится пять служб. Вечером – маарив (вечерняя), которая продолжается около двух часов. На следующий день проходят четыре службы, которые переходят одна в другую почти без перерыва. Утром – шахрит (утренняя), затем, до полудня – мусаф (дополнительная), во второй половине дня – минха (послеполуденная) и перед заходом солнца – неила (предвечерняя, произносимая только в Йом Кипур).

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Буквальный перевод слова "неила" – "закрытие", т.е. завершение всего процесса очищения и исправления. После нее трубят в шофар (духовой музыкальный инструмент из бараньего рога); молящиеся восклицают: "В будущем году в Иерусалиме!". После этого желают друг другу счастливого года и возвращаются домой.

После окончания Йом Кипура дома совершают краткую молитву – гавдала – разделяющую святое и будничное, и устраивают праздничную трапезу.

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Израильские власти на Йом Кипур закрывают пограничные переходы, вводя "режим изоляции" палестинских территорий Западного берега реки Иордан и сектора Газа. На сутки также прекращается воздушное и морское сообщение Израиля с внешним миром. Внутри страны не работают учреждения и предприятия, магазины и рестораны, останавливается транспорт, включая частный, местные радио- и телеканалы прерывают трансляции.