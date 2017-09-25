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    Ангела Меркель. Справка

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    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии (24)

    (обновлено: )73
    Ангела Меркель считается одним из влиятельных политиков мира. Несмотря на то, что итоги выборов в Германии стали худшими для ХДС/ХСС с 1949 года, Меркель, скорее всего, сохранит пост канцлера.
    Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов в парламент Германии. Несмотря на то, что этот результат стал худшим для альянса с 1949 года, Меркель, скорее всего, сохранит пост канцлера.

    Ниже приводится биографическая справка.

    Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Исторические выборы в Германии: крах социал-демократов и прорыв правых

    Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel, урожденная Каснер) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье протестантского пастора.

    Вскоре ее семья переехала на постоянное место жительство из Западной Германии в Восточную.

    В школьные годы Ангела Каснер состояла в пионерской организации имени лидера немецких коммунистов Эрнста Тельмана, позднее была членом Союза свободной немецкой молодежи.

    В 1978 году окончила физический факультет Лейпцигского университета. В 1986 году защитила докторскую диссертацию по физике.

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    Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине

    После окончания университета с 1978 года по 1990 год работала в Центральном институте физической химии Академии наук в Берлине.

    Политическая карьера Меркель началась с 1989 года, когда она вступила в партию "Демократический прорыв", вскоре заняв должность пресс-секретаря организации.

    С 1990 года является членом Христианско-демократического союза (ХДС). Тогда же она была назначена пресс-секретарем первого некоммунистического правительства ГДР под руководством Лотара де Мезьера.

    Парламентские выборы в Германии
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    Парламентские выборы в Германии и победа Меркель

    В декабре 1990 года стала депутатом бундестага от избирательного округа Рюген-Штральзунд-Померания.

    В 1991-1994 годах занимала пост федерального министра по делам женщин и молодежи в правительстве Гельмута Коля.

    С 1994 года по 1998 год была министром по делам окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов ФРГ.

    В 1993-2000 годы являлась государственным председателем ХДС в Мекленбурге-Передней Померании.

    В 1998 году по предложению министра Вольфганга Шойбле была избрана генеральным секретарем ХДС. С 10 апреля 2000 года — председатель ХДС. В 2002-2005 годах была председателем депутатской фракции ХДС в бундестаге.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине

    22 ноября 2005 года Меркель была избрана канцлером ФРГ, став первой женщиной в истории на подобной должности.

    Переизбиралась на этот пост в 2009 году и в декабре 2013 года. В последнем случае за ее назначение проголосовали 462 депутата из 621.

    Меркель и ее соперник проголосовали на парламентских выборах в Германии
    канал RT в youtube
    Меркель и ее соперник проголосовали на парламентских выборах в Германии

    Ангела Меркель считается одним из влиятельных политиков мира. В 2015 году в списке наиболее влиятельных людей мира, составленном журналом Forbes, Ангела Меркель заняла второе место, в 2014 году она замыкала пятерку рейтинга. В 2016 году она заняла третье место, уступив президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу.

    Кроме этого, в 2016 году Меркель в очередной раз возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. В декабре 2014 года британская газета Times назвала Ангелу Меркель "Человеком года".

    В 2015 году она стала победителем в традиционной номинации "Человек года" американского журнала Time, а также стала самым влиятельным человеком года по версии агентства Франс Пресс.

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    Плакат с изображением канцлера Германии, лидера Христианско-демократического союза Ангелы Меркель на одной из улиц Берлина накануне парламентских выборов в Германии

    В числе наград Меркель — Большой крест Ордена "За заслуги" (высшая награда ФРГ) и Международная премия имени Карла Великого.

    С 1998 года замужем за профессором химии Берлинского университета имени Гумбольдта Йоахимом Зауэром.

    Ее первым мужем в 1977-1982 годах был Ульрих Меркель, физик по образованию.

    Детей у Ангелы Меркель нет.

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