Ангела Меркель. Справка

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов в парламент Германии. Несмотря на то, что этот результат стал худшим для альянса с 1949 года, Меркель, скорее всего, сохранит пост канцлера.

Ниже приводится биографическая справка.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel, урожденная Каснер) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье протестантского пастора.

Вскоре ее семья переехала на постоянное место жительство из Западной Германии в Восточную.

В школьные годы Ангела Каснер состояла в пионерской организации имени лидера немецких коммунистов Эрнста Тельмана, позднее была членом Союза свободной немецкой молодежи.

В 1978 году окончила физический факультет Лейпцигского университета. В 1986 году защитила докторскую диссертацию по физике.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине

После окончания университета с 1978 года по 1990 год работала в Центральном институте физической химии Академии наук в Берлине.

Политическая карьера Меркель началась с 1989 года, когда она вступила в партию "Демократический прорыв", вскоре заняв должность пресс-секретаря организации.

С 1990 года является членом Христианско-демократического союза (ХДС). Тогда же она была назначена пресс-секретарем первого некоммунистического правительства ГДР под руководством Лотара де Мезьера.

В декабре 1990 года стала депутатом бундестага от избирательного округа Рюген-Штральзунд-Померания.

В 1991-1994 годах занимала пост федерального министра по делам женщин и молодежи в правительстве Гельмута Коля.

С 1994 года по 1998 год была министром по делам окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов ФРГ.

В 1993-2000 годы являлась государственным председателем ХДС в Мекленбурге-Передней Померании.

В 1998 году по предложению министра Вольфганга Шойбле была избрана генеральным секретарем ХДС. С 10 апреля 2000 года — председатель ХДС. В 2002-2005 годах была председателем депутатской фракции ХДС в бундестаге.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине

22 ноября 2005 года Меркель была избрана канцлером ФРГ, став первой женщиной в истории на подобной должности.

Переизбиралась на этот пост в 2009 году и в декабре 2013 года. В последнем случае за ее назначение проголосовали 462 депутата из 621.

Ангела Меркель считается одним из влиятельных политиков мира. В 2015 году в списке наиболее влиятельных людей мира, составленном журналом Forbes, Ангела Меркель заняла второе место, в 2014 году она замыкала пятерку рейтинга. В 2016 году она заняла третье место, уступив президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу.

Кроме этого, в 2016 году Меркель в очередной раз возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. В декабре 2014 года британская газета Times назвала Ангелу Меркель "Человеком года".

В 2015 году она стала победителем в традиционной номинации "Человек года" американского журнала Time, а также стала самым влиятельным человеком года по версии агентства Франс Пресс.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Плакат с изображением канцлера Германии, лидера Христианско-демократического союза Ангелы Меркель на одной из улиц Берлина накануне парламентских выборов в Германии

В числе наград Меркель — Большой крест Ордена "За заслуги" (высшая награда ФРГ) и Международная премия имени Карла Великого.

С 1998 года замужем за профессором химии Берлинского университета имени Гумбольдта Йоахимом Зауэром.

Ее первым мужем в 1977-1982 годах был Ульрих Меркель, физик по образованию.

Детей у Ангелы Меркель нет.