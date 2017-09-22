День осеннего равноденствия. Справка

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. День осеннего равноденствия в 2017 году наступит 22 сентября в 23 часа 03 минуты по киевскому времени.

Ниже приводится справочная информация.

В пятницу 22 сентября в 23 часа 03 минуты по киевскому времени Солнце в очередной раз пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария небесной сферы в южное.

Наступит день осеннего равноденствия – астрономическая осень в северном полушарии и весна – в южном. В этот день продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова и равна 12 часам. Земля в этот день занимает строго вертикальное положение относительно Солнца.

Начало астрономического и календарного сезонов не совпадает, поэтому астрономическая осень наступает в разное время.

В 2012 году день осеннего равноденствия наступил 22 сентября в 18 часов 49 минут по Киеву, в 2013 году — 23 сентября в 00 часов 44 минуты по Киеву, в 2014 году — 23 сентября в 06 часов 29 минут по Киеву, в 2015 году — 23 сентября в 11 часов 21 минуту по Киеву, в 2016 году – 22 сентября 2016 года в 17 часов 21 минуту по Киеву.

После дня осеннего равноденствия в северном полушарии Земли наступает астрономическая осень, дни становятся короче, а ночи длиннее. Самый короткий день в году, который приходится на 21 или 22 декабря, знаменует собой начало астрономической зимы. После этого световой день постепенно увеличивается и к началу третьей декады марта становится равным ночи.

Интересен тот факт, что осень и зима в северном полушарии на неделю короче, чем осенне-зимний сезон в южном полушарии: количество дней от весеннего равноденствия до осеннего равно 186, а промежуток времени от осеннего до весеннего равноденствия – 179 дней. Зимой северного полушария Земля движется вокруг небесного светила быстрее, чем зимой южного полушария. В январе земной шар проходит ближайшую к Солнцу точку орбиты – перигелий и ее линейная скорость возрастает.

Осеннее равноденствие — один из священных праздников, который почитался и торжественно отмечался с древнейших времен. Это было временем вознесения благодарностей богам за урожай и достаток, а также воздания почестей мертвым и украшения могил.

На осеннее равноденствие древние кельты отмечали Мабон (Mabon) — фестиваль второго урожая и созревания яблок. Традиции Мабона с языческих времен живы во многих европейских странах, где в конце сентября традиционно проводятся праздники урожая.

В Японии День осеннего равноденствия считается официальным праздником и отмечается с 1878 года. Японцы в этот день празднуют не столько уникальное астрономическое явление, сколько исполняют древние обряды буддийского праздника Хиган, когда по традиции принято вспоминать умерших предков. До начала праздника они проводят тщательную уборку дома, особенно домашнего алтаря с фотографиями и принадлежностями ушедших предков, освежают цветы, выставляют ритуальную еду и подношения. В этот день готовятся исключительно вегетарианские блюда из бобов, овощей, грибов, бульоны на растительной основе, как напоминание буддийского запрета убивать живое существо и употреблять мясо убитого. В дни Хигана японцы семьями идут поклониться могилам своих предков, заказывают молитвы и оказывают необходимые ритуальные почести.

В Мексике в День осеннего равноденствия многие стараются посетить знаменитую пирамиду Кукулькан (на языке майя – "пернатый змей") в древнем городе Чичен-Ице. Пирамида ориентирована в отношении Солнца таким образом, что именно в дни весеннего и осеннего равноденствия лучи проектируют тени платформ на край главной лестницы в виде чередующихся треугольников света и тени. По мере того как солнце опускается ниже, тень принимает все более отчетливые контуры извивающейся змеи. Ее хвост находится на верхней платформе, тело тянется вдоль лестницы и у самой земли заканчивается головой. Световая иллюзия длится ровно 3 часа 22 минуты, и по поверьям в это время нужно оказаться на вершине и загадать желание.

Читайте также: Мощные вспышки на Солнце и их последствия для землян

В день осеннего равноденствия начинается вторая половина бабьего лета, по народному поверью, какая погода будет в этот день, такой будет и осень. Еще народные приметы говорят: чем сентябрь суше и теплее, тем лучше будет осень, тем позднее наступит настоящая зима.