Рош ха-Шана (Еврейский Новый год). Справка

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Рош ха-Шана (Еврейский Новый год) в 2017 году выпадает на 21 и 22 сентября, начинается праздник 20 сентября вечером.

Ниже приводится справочная информация.

Рош ха-Шана (Рош хашана, Рош а-Шана) — праздник, отмечающий начало года в еврейском календаре. Относится к числу наиболее важных иудейских праздников и связан со многими символическими обрядами.

Новый год, или Рош ха-Шана, что в переводе с иврита означает "голова года", начинается в первый день месяца тишрей (по лунному иудейскому календарю), который по светскому календарю приходится обычно на сентябрь или октябрь.

Рош ха-Шана празднуется в течение двух дней, которые носят название "йом-ха-арихта" ("один длинный день"), и в это время запрещена любая работа, кроме приготовления еды.

В 2017 году Рош ха-Шана (наступление 5778 года по иудейскому летоисчислению) выпадает на 21 и 22 сентября, начинается праздник 20 сентября вечером, так как в иудейском календаре отсчет суток ведется с вечера накануне, с захода солнца.

В дни, предшествующие празднику, принято больше времени уделять изучению Торы (священное писание в иудаизме) и читать специальные молитвы раскаянья (слихот).

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Согласно традиции, десять дней, от начала Рош ха-Шана до Йом-Кипура (Судного дня), — время, когда Бог судит весь мир и выносит приговор: кому жить, а кому умереть. Это время называют "Страшными днями" или "Днями трепета". В это время евреям предписано проанализировать свои поступки за весь предшествующий год и раскаяться в грехах. В эти дни принято просить у ближних прощение за нанесенные обиды и желать друг другу быть вписанными в "Книгу жизни", куда Всевышний записывает имена праведных, которым суждено прожить следующий год.

Поэтому Рош ха-Шана — это не праздник в обычном смысле этого слова. Праздничный стол и нарядные одежды выражают не радость, а надежду на милосердие Всевышнего. Атмосфера Рош ха-Шана лишена даже намека на праздность. В эти два дня принято как можно меньше спать и как можно больше времени уделять молитве.

В течение всего праздника в синагоге читаются специальные молитвы, которые должны повлиять на решение Всевышнего. Самым эмоциональным моментом Рош ха-Шана является обряд трубления в шофар — специальный инструмент, изготовленный из бараньего рога. В шофар трубят в синагоге во время утренней молитвы, 100 раз в каждый из двух дней праздника.

Если первый день Рош ха-Шана приходится на субботу, то трубят только во второй день, который никогда не выпадает на субботу. По традиции шофар должен издавать три различных звука: длинный, постепенно снижающийся, короткий, жалобный и отрывистый, резкий. Звуки шофара призывают человека к раскаянию. "Трубный глас" слушают стоя. Согласно традиции, каждый еврей обязан в Рош ха-Шана услышать звук шофара, причем "вживую", а не в записи и не посредством электронных носителей.

В канун первого дня праздника и в ночь второго дня зажигают праздничные свечи. В основном выполнение этой заповеди возложено на женщину — хозяйку дома; она зажигает свечи за всех членов семьи. Если женщина не может зажечь свечи, за нее это делает муж или кто-то другой. Мужчина, живущий один, также обязан зажигать свечи, и делает это сам. Принято зажигать как минимум две свечи. Некоторые женщины добавляют по одной свече на каждого из своих детей.

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Праздничные свечи зажигают также и девушки. Их к этому приучают родители примерно с трехлетнего возраста. Причем дочь зажигает только одну свечу и делает это раньше матери.

В канун первого дня свечи зажигают за 18 минут до заката солнца. Но если праздник не выпал на субботу и свечи не были зажжены до захода солнца, то можно зажечь их и позднее (до начала праздничной трапезы). Причем новый огонь создавать в праздник нельзя — запрещено пользоваться спичками, зажигалками, но зажечь от уже горящего можно.

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Обычно до наступления праздника зажигается свеча, которая горит целые сутки. От нее хозяйка дома переносит огонь на праздничные свечи. Свечи в честь праздника зажигаются также и во вторую ночь, но только после появления звезд на ночном небосводе.

В каждый из двух вечеров праздника и в каждый из двух его дней устраивается праздничная трапеза, начинающаяся произнесением благословения на хлеб. На этих застольях собирают всю семью, а если есть возможность, то приглашают гостей.

Как и во все праздники, каждая из трапез предваряется кидушем — благословением праздника, произносимым над бокалом вина или виноградного сока. Время вечернего кидуша — от выхода на небе звезд и до рассвета. Время дневного кидуша — днем, после молитвы и до заката.

Во время вечерней трапезы, первой трапезы Рош ха-Шана, принято есть сладкое и не есть горькое, кислое и острое, а также орехи.

Все блюда вечерней трапезы символизируют изобилие, которое ожидают в наступающем году. На стол подается рыба — символ плодородия; голова барана (или рыбы) — знак первенства, успеха и процветания; овощи и фрукты — в надежде на обильный урожай; морковь, порезанная кружочками, — по форме и цвету она напоминает золотые монеты и символизирует богатство; круглая сладкая хала с изюмом — чтобы год принес здоровье и достаток; жирное мясо и различные деликатесы. В начале трапезы все съедают по куску халы, а затем кусочек яблока, предварительно обмакнув его в мед, чтобы год был сладким и счастливым.

В Рош ха-Шана принято также есть гранат, который полон зернышками. При этом говорят, "чтобы заслуг наших стало много, как зернышек в гранате".

В первый день Рош ха-Шана после дневной молитвы, но до захода солнца, совершают обычай, называемый ташлих ("сбрасывание грехов"). Верующие собираются возле реки или другого водоема, в котором водится рыба, произносят молитву покаяния и просят Всевышнего отбросить в пучины морские все их грехи. Во время чтения молитвы они в воду производят символическое "стряхивание" с одежд совершенных прегрешений или вытряхивают карманы.

Если первый день Рош ха-Шана приходится на субботу, то ташлих переносится на второй день.

В праздничные дни все дарят друг другу подарки, отправляют открытки и посылки тем, кто живет далеко.