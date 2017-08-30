Венецианский международный кинофестиваль. Справка

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Венецианский международный кинофестиваль открывается в среду, 30 августа.

Ниже приводится справочная информация.

Венецианский кинофестиваль (Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia) – старейший в мире международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в Венеции в конце августа — начале сентября.

Впервые он был проведен с 6 по 21 августа 1932 года как выставка кинематографического искусства (Esposizione d'Arte), которая была частью Венецианского биеннале.

Первый кинофестиваль прошел на террасе отеля "Эксцельсиор" (Excelsior) на острове Лидо. Фильм Рубена Мамуляна "Доктор Джекилл и мистер Хайд" стал первым фестивальным кинопоказом. Всего в этот год было принято 10 заявок из разных стран: Франции, СССР, Германии, США и других. В конкурсную программу было принято 29 полнометражных и 11 короткометражных фильмов. Параллельно торжественному открытию смотра в городе проходил карнавал. В завершении фестиваля Бенито Муссолини и назначенному им директору кинофестиваля искусствоведу и коллекционеру Антонио Мариони не понравились решения, принятые жюри. В списках награжденных не было ни одного итальянского фильма. В результате призы никому не вручались, вместо них были выданы свидетельства об участии в кинофестивале.

В 1934 году во втором фестивале приняли участие 19 стран. Награда – Кубок Муссолини (Coppa Mussolini) – вручалась за лучший зарубежный фильм и лучший итальянский фильм. Премию за лучший иностранный фильм получила лента Роберта Флаэрти "Человек с острова Аран".

С 1935 года фестиваль стал ежегодным событием, увеличилось количество фильмов и стран-участниц. Лучшему актеру и лучшей актрисе стали вручать Кубок Вольпи (Coppa Volpi), названный в честь одного из основателей фестиваля графа Джузеппе Вольпи.

В 1936 году впервые было назначено международное жюри, в 1937 году был открыт Дворец кино (Palazzo del Cinema), в котором с тех пор проходит Венецианский фестиваль.

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В 1943-1945 годах кинофестиваль не проводился, он был возобновлен в 1946 году.

С 1949 года главным призом кинофестиваля стал "Золотой лев святого Марка" (Golden Lion of San Marco), впоследствии получивший название "Золотой лев" (Leone d'oro).

В 1969-1979 годах фестиваль был внеконкурсным – в этот период лишь отдельные фильмы отмечались наградами.

С 1980-х годов в рамках Венецианского кинофестиваля начали организовывать конкурсы полнометражных, короткометражных, детских и документальных фильмов.

Программа фестиваля 2017 года состоит из нескольких частей:

– основная программа, включающая в себя главный конкурс, программу "Горизонты" (Orizzonti), внеконкурсный показ и "Венецианскую классику";

– секция независимого и параллельного кино, в которую входят международная неделя критики и конкурс авторского кино;

– кинорынок.

В главном конкурсе принимают участие не более 20 картин. Допускаются фильмы, ранее не участвовавшие в других фестивалях, которые никогда не показывали публике. Фильмы отбирает директор фестиваля с комиссией – экспертами из области искусства и кино. Жюри состоит из девяти человек. Фильмы-участники фестиваля неизвестны до момента их официального объявления.

Награды главного конкурса:

– "Золотой лев" за лучший фильм, главная награда Венецианского кинофестиваля;

– "Серебряный лев" – премия Большого жюри;

– "Серебряный лев" за лучшую режиссуру;

– "Кубок Вольпи" (Coppa Volpi) за лучшую мужскую роль;

– "Кубок Вольпи" (Coppa Volpi) за лучшую женскую роль;

– Приз "Марчелло Мастроянни" (Marcello Mastroianni) лучшему молодому актеру или актрисе;

– Премия за лучший сценарий;

– Специальный приз жюри.

Раздел "Горизонты" (Orizzonti) посвящен фильмам, которые представляют новые тенденции в области международного кино, особое внимание уделяется дебютным фильмам, а также работам, касающимся конкретных жанров, творческой оригинальности. Включает не более 18 картин. Раздел содержит и подборку короткометражных фильмов длительностью не более 20 минут. В состав жюри программы "Горизонты" входят семь профессионалов в области кино и культуры.

Награды вручаются в следующих номинациях: премия Orizzonti за лучший фильм программы; премия Orizzonti за лучшую режиссуру; специальный приз жюри Orizzonti; премия Orizzonti лучшему актеру и актрисе; премия Orizzonti за лучший сценарий; премия Orizzonti за лучший короткометражный фильм.

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"Венецианская классика" предлагает подборку лучших реставраций классических фильмов, проведенных за прошедший год, и документальные фильмы о кино. В программе вручаются два приза: за лучший отреставрированный фильм и лучший документальный фильм, посвященный кинематографу.

Внеконкурсный показ состоит из максимум 18 фильмов. В него входят мировые премьеры текущего года и фильмы-лауреаты фестивалей прошлых лет.

В секции независимого и параллельного кино картины выбираются в двух категориях Национальным союзом кинокритиков Италии и Национальной ассоциацией итальянских кинопроизводителей, которые сами определяют правила проведения конкурса и награды.

Любой дебютный фильм, участвующий в соревновательных секциях фестиваля, может быть номинирован на приз Луиджи Ди Лаурентиса.

Лучшим фильмом 73-го международного Венецианского кинофестиваля, который проходил с 31 августа по 10 сентября 2016 года, стала картина филиппинского режиссера Лав Диаса "Женщина, которая ушла" (Ang babaeng humayo).

Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля получил режиссер Том Форд за картину "Ночные животные" (Nocturnal Animals).

Международное жюри присудило "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль актрисе Эмме Стоун за роль в мюзикле Дэмьена Шазелла "Ла Ла Лэнд" (La La Land), за лучшую мужскую роль приз получил актер из Аргентины Оскар Марьтинеc за работу в картине "Знаменитый гражданин" (El ciudadano ilustre).

Специальный приз жюри был вручен американскому режиссеру Ане Лили Амирпур за постапокалиптическую картину "Плохая партия" (The Bad Batch).

Фильм чилийского режиссера Пабло Ларраина "Джеки" (Jackie), рассказывающий о четырех днях жизни первой леди США Жаклин Кеннеди, был удостоен приза за лучший сценарий.

Приз Марчелло Мастроянни был вручен молодой немецкой актрисе Пауле Бир за игру в картине Франсуа Озона "Франц" (Frantz).

Жюри приняло решение вручить двух "Серебряных львов" за лучшую режиссерскую работу. Российский режиссер Андрей Кончаловский получил "Серебряного льва" за свою картину "Рай". Вторым призером стал мексиканский режиссер Амат Эскаланте, представивший в Венеции картину "Дикая местность" (La Region Salvaje).

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Кроме того, картина "Рай" получила в Венеции специальную премию Soundtrack Stars Award за лучшее музыкальное сопровождение. Андрей Кончаловский также был удостоен Международной католической кинопремии имени Роберта Брессона, которая вручается за духовные искания в кино.

"Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф получил известный французский актер Жан-Поль Бельмондо.

В 2017 году 74-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября на острове Лидо. Председателем международного жюри кинофестиваля станет американская актриса Аннетт Бенинг.