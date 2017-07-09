Знаменитый художник Илья Глазунов. Справка

КИЕВ, 9 июл – РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье в возрасте 87 лет умер известный советский и российский художник Илья Глазунов, сообщили РИА Новости в воскресенье в его окружении.

Российский живописец и график, народный художник СССР Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде (Санкт Петербурге). Его отец Сергей Глазунов был историком, экономистом, доцентом Ленинградского государственного университета.

Мать Ольга Глазунова, урожденная Флуг, была дочерью действительного статского советника.

В детстве Илья учился в школе искусств, затем – в художественной школе на Петроградской стороне.

Во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. В 1942 году 11-летнего Илью вывезли по "Дороге жизни" в деревню Гребло Новгородской области.

Вернувшись в Ленинград в 1944 году, он поступил в среднюю художественную школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Академии художеств СССР, по окончании которой в 1951 году был принят на живописный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры (ныне — Санкт Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры) имени И.Е. Репина.

В 1956 году, будучи еще студентом, он получил Гран при на международном конкурсе в Праге, что послужило основанием для проведения его первой персональной выставки, состоявшейся в Москве в 1957 году. На ней были представлены четыре цикла работ, определивших основные направления творчества художника – "Образы России", "Город", "Образы Достоевского и русской классики", "Портрет".

В 1958 году он познакомился с поэтом, автором гимна СССР Сергеем Михалковым, который, по выражению художника, стал его благодетелем. В феврале Глазунов написал портрет жены посла Швеции в СССР, урожденной княгини Оболенской. В это же время им был создан графический портрет мексиканского художника Давида Альфаро Сикейроса.

В 1959 году Глазуновым были написаны портреты Сергея Михалкова, поэтов Бориса Слуцкого, Назыма Хикмета, Майи Луговской, писателя Анатолия Рыбакова, актрисы Татьяны Самойловой, режиссера Михаила Калатозова.

Позже Глазунову заказывали портреты многие политические деятели: Сальвадор Альенде (портрет уничтожен при штурме президентского дворца), Индира Ганди (художник за портрет получил премию Джавахарлала Неру), Урхо Кекконен и др. Обширная галерея Глазунова включает также портреты Джины Лоллобриджиды, Федерико Феллини, а также космонавтов, рабочих, писателей, артистов и др.

В 1960-1970 х годах Глазунов создал иллюстрации к произведениям русских классиков – Федора Достоевского, Александра Блока, Александра Куприна, Николая Некрасова, Павла Мельникова Печерского, Николая Лескова. В это же время им написаны известные полотна, воссоздающие образ многовековой России, – "Господин Великий Новгород", "Русская песня", "Град Китеж" и другие произведения. Особое место среди работ исторической тематики занял цикл "Поле Куликово". Создавая свои исторические картины "Борис Годунов" (1967), "Легенда о царевиче Димитрии" (1968), "Князь Олег и Игорь" (1972), "Иван Грозный" (1974), "Дмитрий Донской" (1979), художник сочетал темперную живопись на доске с инкрустацией цветными стеклами, парчой, металлом, по-своему преломляя приемы древнерусского искусства.

Вершинами философского осмысления процессов мировой и отечественной истории стали всемирно известные живописные полотна "Мистерия ХХ века", "Вечная Россия", "Великий эксперимент", "Разгром храма в пасхальную ночь".

Глазунов известен также как талантливый сценограф. Вместе со своей супругой Ниной Виноградовой Бенуа оформлял постановки опер "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" в Большом театре, "Князь Игорь" и "Пиковая дама" в Берлинской опере, балет "Маскарад" в Одесском оперном театре.

Художник является автором более трех тысяч произведений.

В 1996-1999 годах Глазунов был художественным руководителем работ по реставрации Большого Кремлевского дворца.

Илья Глазунов – автор книг "Дорога к тебе" и "Россия распятая".

Он принимал активное участие в создании Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, возглавлял с 1979 года портретную мастерскую Московского художественного института им. В.И. Сурикова, с 1987 года – бессменный ректор созданной по его инициативе Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

31 августа 2004 года была открыта Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова. К 850-летию Москвы Илья Глазунов подарил городу все свои работы, созданные за 40 лет творческой деятельности.

РИА Новости Президент России Владимир Путин и художник Илья Глазунов

Глазунов был действительным членом академии художеств России, членом Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны.

Творчество Ильи Глазунова было отмечено различными наградами. В 1980 году он был удостоен звания Народный художник СССР. Является лауреатом Государственной премии РФ (1997). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1985), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1995), III (2000), II (2005) и I (2010) степеней.

Среди его иностранных наград – португальский орден Святого Михаила, лаосский орден Вишну, индийская премия имени Д. Неру. Глазунов был удостоен орденов Русской православной церкви – ордена Преподобного Сергея Радонежского (1999) и ордена Преподобного Андрея Рублева (2010).

Имя художника было присвоено одной из малых планет.

Глазунов был женат на Нине Виноградовой Бенуа (умерла в 1986 году). Его дети Иван и Вера стали художниками.