Всемирный день без табака. Справка

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КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Ежегодно 31 мая во всем мире отмечается Всемирный день без табака.

Ниже приводится справочная информация.

31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением – Всемирный день без табака (World No Tobacco Day). День был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.

По данным ВОЗ, употребление табака является одной из значительных угроз для здоровья. Ежегодно более шести миллионов человек умирают от связанного с табаком инфаркта миокарда, инсульта, рака, болезни легких и других болезней. Эта цифра не включает более 600 тысяч человек, которые ежегодно умирают от пассивного курения. При отсутствии действий к 2030 году эпидемия будет ежегодно приводить к смерти более восьми миллионов человек. Более 80% из этих предотвратимых случаев смерти будут происходить среди людей, живущих в странах с низким и средним уровнем дохода.

Правительства стран принимают меры борьбы против табака, сформулированные в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), которая вступила в силу в феврале 2005 года. В настоящее время она охватывает 180 сторон, где проживают 90% населения мира. Этот основанный на фактических данных договор подтверждает право людей на высокий уровень здоровья, обеспечивает юридические основы для международного сотрудничества в области здравоохранения и устанавливает высокие стандарты для соблюдения этого договора.

В 2008 году ВОЗ ввела комплекс практических мер для расширения масштабов осуществления положений Рамочной конвенции ВОЗ на местах — комплекс мер MPOWER. Каждая мера MPOWER соответствует, по меньшей мере, одному положению Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

Комплекс мер MPOWER предусматривает осуществление странами следующих стратегий: Monitor — мониторинг потребления табака; Protect — защита людей от табачного дыма; Offer — предложение помощи в целях прекращения употребления табака; Warn — предупреждение об опасностях, связанных с табаком; Enforce — обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий; Raise — повышение налогов на табачные изделия.

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В Европе, по данным Европейской комиссии, ежегодно курение приводит к гибели около 700 тысяч человек. 3 апреля 2014 года ЕС принял Директиву о табачной продукции (Tobacco Products Directive), которая вступила в силу с 20 мая 2016 года. Она требует от табачных производителей сообщать странам-членам детальный состав их продукции, в особенности, сигарет, дает право странам-членам запретить продажу табачной продукции по Интернету и регламентирует, что предупреждение о вреде курения должно занимать не менее 65% от размера упаковки.

Ежегодно Всемирный день без табака посвящен определенной теме, в 2017 году день проходит под девизом: "Табак – угроза для развития".

Всемирный день без табака 2017 года преследует следующие цели:

— Подчеркнуть взаимосвязь между употреблением табачных изделий, борьбой против табака и устойчивым развитием.

— Призвать страны включить борьбу против табака в перечень национальных мер по выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

— Оказать поддержку государствам-членам и гражданскому обществу в деле борьбы с вмешательством табачной промышленности в политические процессы, что, в свою очередь, будет способствовать принятию более решительных мер по борьбе против табака на национальном уровне.

— Стимулировать более широкое участие общественности и партнеров в национальных, региональных и глобальных усилиях по разработке и осуществлению стратегий и планов в области развития и достижению целей, в рамках которых приоритет отдается мерам по борьбе против табака.

— Показать, как отдельные люди могут внести свой вклад в создание устойчивого мира без табака путем принятия на себя обязательства никогда не употреблять табачные изделия или отказа от этой привычки.

Ранее сообщалось, что в Киеве намерены увеличить штрафы за курение в сто раз.