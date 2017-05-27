Экс-советник по нацбезопасности Збигнев Бжезинский. Справка

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. На 90-м году жизни умер экс-советник по нацбезопасности президента США Джимми Картера, известный политолог Збигнев Бжезинский, сообщила его дочь Мика. По данным издания New York Times, Бжезинский умер в пятницу в одной из больниц Вирджинии.

Американский политолог Збигнев Казимеж Бжезинский (польск. Zbigniew Kazimierz Brzezinski) родился 28 марта 1928 года в Варшаве (Польша) в семье польского дипломата, который с началом нацистской оккупации Польши в 1939 году остался в Канаде.

В 1950 году Бжезинский окончил университет МакГилла (Канада), получив степень магистра политических наук.

В 1953 году защитил диссертацию в Гарвардском университете (США). В 1953–60 годах работал в Российском научном центре Гарвардского университета и в Центре международных отношений университета.

В 1958 году Бжезинский получил американское гражданство. В 1960 году перешел в Колумбийский университет, где вплоть до 1977 года возглавлял созданный им Институт проблем коммунизма.

Бжезинский участвовал в избирательных кампаниях кандидатов в президенты от Демократической партии Джона Кеннеди в 1961 году и Линдона Джонсона в 1964 году.

В 1966–1968 годах политолог входил в Совет политического планирования госдепартамента США, а затем занял пост советника по внешней политике вице-президента США Хьюберта Хэмфри.

В 1973 году стал первым директором международной организации "Трехсторонняя комиссия".

В 1977-1981 годах Бжезинский служил советником по национальной безопасности в администрации президента Джимми Картера.

В 1981 году политолог вернулся к работе в Колумбийском университете. С 1989 года Бжезинский преподавал в Школе перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса.

wikipedia Збигнев Бжезинский

Бжезинский являлся советником, членом правления и сопредседателем консультативного совета Центра стратегических и международных исследований.

В конце 1950-х годов Бжезинский выступил с критикой стратегии "отбрасывания коммунизма" президента США Дуайта Эйзенхауэра и госсекретаря Джона Даллеса, поскольку считал более перспективным разрушение социалистического блока путём мирного отсечения от него стран Восточной Европы, способствуя развитию их экономических и других связей с Западом. Почву для успеха такой политики он усматривал во внутренних противоречиях социалистического лагеря.

Был решительным сторонником ведения боевых действий во Вьетнаме.

В 1966 году выступил разработчиком концепции "наведения мостов" – официальной внешнеполитической линии отношений с социалистическими странами администрации Линдона Джонсона, предполагавшей снижение международной напряжённости путём ведения переговоров при сохранении жёсткой позиции в отношении СССР.

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Збигнев Бжезинский являлся одним из главных идеологов американской внешнеполитической кампании давления на СССР и социалистические страны в связи с проблемой нарушений прав человека.

Бжезинский является автором множества книг и статей о политике. Наиболее известные из них "Между двух эпох: роль Америки в технотронную эру " (1970) и "Великая шахматная доска: американское превосходство и его геостратегические императивы " (1997).

Политолог часто выступал в СМИ с комментариями о политической ситуации в мире.

В 1981 году Бжезинский был награждён Президентской медалью Свободы "за роль в нормализации отношений США и Китая и вклад в политику в области прав человека и национальной безопасности Соединенных Штатов Америки ".

Збигнев Бжезинский был женат, имел троих детей.