Биография первого миллиардера в истории Дэвида Рокфеллера. Справка

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Представитель знаменитой династии предпринимателей Дэвид Рокфеллер скончался в понедельник в возрасте 101 года.

Американский финансист, государственный деятель Дэвид Рокфеллер (David Rockefeller) родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке (США). Он являлся представителем третьего поколения знаменитой династии, ставшей олицетворением американского капитализма.

Его дед Джон Рокфеллер был основателем одной из крупнейших финансовых групп США — нефтяного треста "Стандард ойл компани" (Standard Oil Co.).

Дэвид Рокфеллер в 1936 году с отличием окончил Гарвардский университет по специальности английская история и литература, позже получил экономическое образование (год учился в Гарвардском университете, а затем год — в Лондонской школе экономики).

В 1940 году защитил степень доктора экономики в Чикагском университете.

В том же году он начал работать на государственной службе, став секретарем мэра Нью-Йорка.

С 1941 года по 1942 год Дэвид Рокфеллер был помощником регионального директора в Департаменте обороны, здравоохранения и социального обеспечения (United States Office of Defense, Health and Welfare Services).

В мае 1942 года он поступил рядовым на военную службу и к 1945 году дослужился до звания капитана. В годы Второй мировой войны находился в Северной Африке и Франции, был помощником военного атташе в Париже, работал на военную разведку.

Демобилизовавшись, Дэвид Рокфеллер в апреле 1946 года начал работать в нью-йоркском банке "Чейз нэшнл" (Chase National Bank) в должности помощника управляющего иностранным отделом. Хотя в этом банке семья Рокфеллеров владела значительной долей акций и возглавлял его дядя Дэвида Рокфеллера Уинтроп Олдрич, тем не менее, Дэвиду пришлось подниматься по всем ступеням служебной лестницы.

В 1952 году он стал первым вице-президентом "Чейз нэшнл" и осуществил слияние с Манхэттенским банком (Bank of Manhattan), в результате чего в 1955 году появился один из крупнейших в США банк "Чейз Манхэттен" (Chase Manhatten Bank).

С 1961 года по 1981 год Дэвид Рокфеллер возглавлял правление банка "Чейз Манхэттен". Специализировался на международном банковском деле, был близок к министрам и главам государств разных стран мира.

В 1981 году Рокфеллер удалился от активного управления банком, но остался председателем Международного совещательного комитета банка.

Дэвид Рокфеллер участвовал в разных семейных деловых проектах, в 1946 году стал членом Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations — CFR), который консультировал госдепартамент США. С 1949 года он был вице-директором, с 1950 года — вице-президентом, с 1970 года по 1985 год — председателем Совета по международным отношениям, а с 1985 года — почетным председателем Совета.

На протяжении многих лет Дэвид Рокфеллер был одной из ключевых фигур в создании и работе международных неправительственных организаций, оставивших заметный след в мировой политике. Семья финансировала важные международные проекты: Дартмутские конференции (встречи представителей СССР и Америки на территории Дартмутского колледжа в штате Нью-Хэмпшир, США), Трехстороннюю комиссию (объединяет представителей деловых и политических кругов США, Европы и Японии), Бильдербергский клуб (ежегодный форум западной элиты).

Дэвид продолжил традицию Рокфеллеров по созданию и поддержке благотворительных и общественных организаций: Рокфеллеровский фонд, Институт медицинских исследований, Музей современного искусства в Нью-Йорке.

Он был президентом Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке.

В 2002 году написал автобиографическую книгу "Банкир в ХХ веке. Мемуары" (David Rockefeller: Memoirs).

В 2004 году Дэвид возглавил семейство Рокфеллеров, контролируя его многочисленные благотворительные и бизнес-предприятия.

В 2008 году он пожертвовал Гарвардскому университету 100 миллионов долларов, что стало самым большим пожертвованием со стороны бывшего выпускника за всю историю этого учебного заведения. Деньги по желанию Рокфеллера были направлены на расширение преподавания гуманитарных наук и финансовую помощь студентам, стажирующимся за границей.

20 марта 2017 года Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк).

Предприниматель был женат с 1940 года на дочери одного из владельцев крупной юридической компании в Нью-Йорке Маргарет Макграф. В браке Рокфеллеры вырастили шестерых детей.