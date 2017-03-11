Иудейский праздник Пурим. Справка

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Иудейский праздник Пурим отмечается в 2017 году 11-12 марта.

Ниже приводится справочная информация.

Пурим – иудейский праздник спасения евреев от рук врагов во времена правления персидского царя Ахашвероша (Артаксеркса).

В 355 году до н.э. Аман – верховный сановник при дворе Артаксеркса, добился от царя принятия указа о полном истреблении всех евреев в империи. Стараниями же духовного лидера евреев Мордехая и его племянницы Эстер, которая, храня в тайне свое происхождение, стала женой царя, планы Амана были сорваны. Сам он был казнен, а евреи получили право защитить себя и убить всех врагов.

Название праздника происходит от слова пур (аккадское пуру – жребий), который бросал Аман, чтобы назначить месяц истребления евреев.

Согласно книге Эстер, евреи Персии уничтожали своих врагов 12 и 13 адара (месяц еврейского календаря, февраль-март), а 14 адара праздновали свою победу и избавление – Пурим. В столице, городе Сузы (Шушан), избиение врагов продолжалось еще один день, а празднование победы состоялось там 15 адара. Поэтому 15 адара называется Шушан Пурим и празднуется в городах Израиля, которые при Иегошуа бин Нуне (Иисус Навин, предводитель израильских племен в период завоевания Ханаана, сподвижник Моисея) были обнесены крепостной стеной, как и Сузы (Иерусалим, Тверия и другие). В тех городах, о которых точно неизвестно, были ли они обнесены стеной во времена Иегошуа бин Нуна, обычаи Пурима исполняются два дня – 14 и 15 адара.

В еврейские високосные годы, когда к году добавляется дополнительный месяц – адар шени ("второй адар"), Пурим празднуется в этом месяце, так как по талмудической традиции именно тогда произошли описываемые события. В те годы, когда 15 адара приходится на субботу, жители городов, окруженных стеной, празднуют "Пурим мешулаш" — "Тройной Пурим". Он продолжается три дня – с пятницы 14 адара до воскресенья 16 адара.

В 2017 году Пурим начинается с вечера 11 марта и заканчивается ночью 12 марта, Шушан Пурим – 13 марта.

Празднованию Пурима предшествует пост Эстер (Таанит Эстер). Он установлен в память о том, как Мордехай, Эстер и весь народ Израиля постились 13 адара и просили Всевышнего о победе в битве со своими врагами. Если день 13 адара выпадает на Шаббат (субботу), пост переносится на четверг, 11 адара.

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Существуют также "особые пуримы", которые отмечаются в отдельных странах, городах или общинах в честь чудесного избавления евреев от неминуемой гибели. Например, 29 декабря 1690 года итальянский порт Анкона был разрушен землетрясением. Еврейская община города чудесным образом избежала гибели, в память об избавлении в этот день празднуется Пурим Анкона.

Пурим – малый праздник, то есть в этот день разрешено работать.

Традиции Пурима включают в себя семь основных элементов:

1. чтение Мегилат Эстер (свитка Эстер);

2. "мишлоах манот" ("посылка яств" – посылка другим евреям сладкой выпечки и других продуктов, не требующих приготовления);

3. "матанот лаэвьоним" ("подарки бедным" – раздача денег бедным);

4. чтение Торы;

5. произнесение особой вставки в молитвы;

6. веселый пир;

7. запрет траура и поста.

Главной частью праздника является публичное чтение книги Эстер по свитку. Принято, чтобы свиток был рукописный, однако за неимением такового допускается чтение по печатному изданию. Слушать чтение свитка Эстер женщины должны наравне с мужчинами, так как они тоже имеют отношение к чуду избавления от Амана. Когда чтец произносит имя Амана, принято поднимать шум, дети трещат специальными трещотками – это означает презрение и ненависть к этому человеку.

Поскольку Пурим является праздником избавления, в первую очередь, от физического истребления, его важными элементами являются пир и веселье. Днем в Пурим положено устраивать праздничный пир. На праздник пекут особые треугольные пирожки со сладкой начинкой (обычно с маком или вареньем), называемые "ушами Амана" или "кошельками Амана". Также на столе обычно присутствуют хала с изюмом, индейка, бобы и семечки (в память о том, что царица Эстер во дворце Артаксеркса, чтобы не есть некошерную пищу, соблюдала вегетарианскую диету), блюда персидской кухни.

В Пурим каждый еврей обязан послать другому еврею, хотя бы одному, как минимум два вида еды или один вид еды и какой-нибудь напиток. Этот обычай носит название "мишлоах манот" – посылка яств. Еду принято именно посылать, так что желательно отправить с посылкой ребенка или принести ее самому.

Заповедь о подарках бедным (нужно дать деньги, еду или что-либо, чему бедняк будет рад, как минимум двум людям) является более важной, чем посылка яств. Считается, что тот, кто заботится о бедняках, вдовах и сиротах, уподобляется Всевышнему.

"Мишлоах манот" мужчины посылают мужчинам, а женщины – женщинам. Но подарки бедным женщина имеет право раздавать как женщинам, так и мужчинам.

Пурим – карнавальный праздник, во время которого еще в средние века читались шуточные переделки священных текстов. В этот день разыгрываются пуримшпил – особые пуримские представления, сюжет которых всегда связан с книгой Эстер. Есть также обычай одеваться на Пурим в карнавальные костюмы, причем мужчинам разрешено даже переодеваться в женское платье и наоборот (что в обычной ситуации категорически запрещено). В Израиле в Пурим проводятся карнавальные шествия.