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    Культура

    "Король и Шут" выйдет на сцену с голограммой Горшенева

    (обновлено: )4010
    Концерты состоятся в Москве и Петербурге летом 2018 года. В настоящее время ведется работа над техническим воспроизведением этого голографического изображения.
    Участник группы Король и Шут Михаил Горшенев
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина.  Летом 2018 года "Король и Шут" сыграет в Москве и Петербурге концерты, посвященные 30-летию группы и пятилетию со дня смерти одного из ее лидеров Михаила Горшенева. Вместе с музыкантами на сцене появится голограмма артиста, сообщает телеканал 360.

    "Сейчас ведется работа над техническим воспроизведением этого голографического изображения. Есть ряд аудио- и видеозаписей достаточно поздних выступлений Михаила Горшенева, которые нигде не публиковались", — рассказал пресс-секретарь группы Николай Свириденко.

    Михаил Горшенев скончался 19 июля 2013 года, причиной смерти стала токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и морфина. Панк-группа "Король и Шут" была образована в Ленинграде в 1988 году, название появилось спустя два года. Слава пришла к музыкантам в конце 90-х.

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