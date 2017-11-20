"Король и Шут" выйдет на сцену с голограммой Горшенева

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Летом 2018 года "Король и Шут" сыграет в Москве и Петербурге концерты, посвященные 30-летию группы и пятилетию со дня смерти одного из ее лидеров Михаила Горшенева. Вместе с музыкантами на сцене появится голограмма артиста, сообщает телеканал 360.

"Сейчас ведется работа над техническим воспроизведением этого голографического изображения. Есть ряд аудио- и видеозаписей достаточно поздних выступлений Михаила Горшенева, которые нигде не публиковались", — рассказал пресс-секретарь группы Николай Свириденко.

Михаил Горшенев скончался 19 июля 2013 года, причиной смерти стала токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и морфина. Панк-группа "Король и Шут" была образована в Ленинграде в 1988 году, название появилось спустя два года. Слава пришла к музыкантам в конце 90-х.