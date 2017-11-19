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    Культура

    В Париже умер известный модельер

    (обновлено: )10111
    Первые собственные коллекции Алайя представил в конце 1960-х годов, а свой модный дом основал в 1980-м. В 1983 году открыл первые бутики в США.
    Аззедин Алайя
    lepoint.fr

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В Париже на 78 году жизни умер от сердечной недостаточности известный модельер тунисского происхождения Аззедин Алайя, об этом сообщает Le Point.

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    В 1950-х Аззедин переехал из Туниса во Францию, где начал свою карьеру ассистентом в доме Christian Dior, однако вскоре был оттуда уволен. После этого он сотрудничал с Guy Laroche и Thierry Mugler.

    Первые собственные коллекции Алайя представил в конце 1960-х годов, а свой модный дом основал в 1980-м. В 1983 году открыл первые бутики в США.

    В 1984 году Аззедин Алайя, после презентации своей первой коллекции прет-а-порте, получил премию Министерства культуры Франции как дизайнер года. Одежду модельера носили Мишель Обама, Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Марийон Котийяр и другие знаменитости.

    Напомним, в Париже 17 ноября умер французский актер театра и кино Робер Ирш.

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