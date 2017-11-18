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    Стала известна победительница конкурса "Мисс Мира-2017"

    (обновлено: )80010
    Второе место в финале конкурса "Мисс Мира-2017", который состоялся в Китае, заняла представительница Мексики Андреа Мезе, третье – британка Стефани Хилл.
    Финал Мисс Мира-2017
    ТСН

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В Китае состоялся финал конкурса "Мисс Мира-2017". Победу одержала представительница Индии Мануши Чхиллар. Она получила корону из рук прошлогодней победительницы – пуерториканки Стефани Дель Валле. Об этом сообщает ТСН.

    Мария Зарринг
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    Второе место заняла представительница Мексики Андреа Мезе, третье – британка Стефани Хилл.

    Отметим, что победительница украинского отбора, "Мисс Украина-2017" Полина Ткач не прошла даже в топ-15 участниц конкурса. 

    Ранее сообщалось, что представительница Ирака впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе.

    На состязание отправится 27-летняя Сара Айдан. Она заняла второе место в конкурсе красоты в Багдаде. Выяснилось, что победительница замужем, поэтому ее дисквалифицировали, а право поехать в США получила Айдан.

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