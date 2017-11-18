Стала известна победительница конкурса "Мисс Мира-2017"

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В Китае состоялся финал конкурса "Мисс Мира-2017". Победу одержала представительница Индии Мануши Чхиллар. Она получила корону из рук прошлогодней победительницы – пуерториканки Стефани Дель Валле. Об этом сообщает ТСН.

Второе место заняла представительница Мексики Андреа Мезе, третье – британка Стефани Хилл.

Отметим, что победительница украинского отбора, "Мисс Украина-2017" Полина Ткач не прошла даже в топ-15 участниц конкурса.

Ранее сообщалось, что представительница Ирака впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе.

На состязание отправится 27-летняя Сара Айдан. Она заняла второе место в конкурсе красоты в Багдаде. Выяснилось, что победительница замужем, поэтому ее дисквалифицировали, а право поехать в США получила Айдан.