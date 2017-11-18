Стало известно, кого сыграли принцы Гарри и Уильям в "Звездных войнах"

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Британские принцы Уильям и Гарри сыграли штурмовиков в восьмой части киносаги "Звездные войны", которая выйдет на экраны в середине декабря, передает телеканал Sky News со ссылкой на актера Джона Бойегу.

"Это был великолепный опыт. Это заставляет чувствовать себя частью истории", — сказал Бойега.

Кроме того, в фильме снялись актер Том Харди и музыкант Гэри Барлоу. Сообщается, что "секретные штурмовики" будут сопровождать героя Бойеги Финна.

Ранее королева Великобритании Елизавета II отказала создателям новой части космической саги "Звездные войны" в просьбе предоставить принадлежащую королевской семье территорию для съемок.

Премьера фильма "Звездные войны — Последние джедаи" состоится 15 декабря. Выход на экраны девятого эпизода "Звездных войн", завершающего третью трилогию, намечен на 20 декабря 2019 года.

"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы — начало третьей трилогии.