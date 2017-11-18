наверх
18.11.201710:44
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Стало известно, кого сыграли принцы Гарри и Уильям в "Звездных войнах"

    (обновлено: )40
    Премьера фильма "Звездные войны - Последние джедаи" с британскими принцами Гарри и Уильямом состоится 15 декабря.
    Британские принцы Уильям и Гарри. Архивное фото
    REUTERS Phil Noble

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Британские принцы Уильям и Гарри сыграли штурмовиков в восьмой части киносаги "Звездные войны", которая выйдет на экраны в середине декабря, передает телеканал Sky News со ссылкой на актера Джона Бойегу.

    Звездные войны: Последние джедаи: появился международный дополнен трейлер
    Канал Movieclips Trailers на youtube
    Вышел международный трейлер нового эпизода "Звездных войн"

    "Это был великолепный опыт. Это заставляет чувствовать себя частью истории", — сказал Бойега.

    Кроме того, в фильме снялись актер Том Харди и музыкант Гэри Барлоу. Сообщается, что "секретные штурмовики" будут сопровождать героя Бойеги Финна.

    Ранее королева Великобритании Елизавета II отказала создателям новой части космической саги "Звездные войны" в просьбе предоставить принадлежащую королевской семье территорию для съемок.

    Премьера фильма "Звездные войны — Последние джедаи" состоится 15 декабря. Выход на экраны девятого эпизода "Звездных войн", завершающего третью трилогию, намечен на 20 декабря 2019 года.

    "Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы — начало третьей трилогии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Елена Дьяченко о реинтеграции Донбасса. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Польско-украинские переговоры о снятии моратория на эксгумацию
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор