Лобода в золотом и очках вызвала бурное обсуждение в соцсети

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Певица и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода разместила на своей странице в Instagram, за которой следят более 2,4 миллиона подписчиков, новую фотографию.

На снимке она запечатлена в очках и "золотом" наряде.

На момент публикации фото набрало более 78 тысяч лайков.

В описании к снимку она написала, что никогда не мечтала о принце: "Я всегда была сконцентрирована на учебе и своём развитии. Ходила в образовательную школу, после до ночи ежедневно в музыкальную по классу фортепиано и академический вокал. Иногда хотелось все бросить, пойти с подружками во двор и хоть немного погулять, как это делали все в то время, плакала горькими слезами. Мама мне говорила: "Ты же хочешь быть большой артисткой, а не просто необразованной певичкой. Так что учись и работай над собой, чтоб после не было стыдно". И вот Так всю жизнь. Сложно? Бывает, но я привыкла".

instagram.com/lobodaofficial Светлана Лобода

Фотография содержит множество комментариев:

"Шикарная женщина с настоящим голосом", — пишет novoselchev32.

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В свою очередь yulyasirenko отмечает: "Иногда деньги толкают на глупые поступки." Позже он добавил: "Может лучше быть счастливой певичкой? Чем состоявшейся певицей, ночью разделяющей постель сама с собой?"

"Молодец, Лобода! Многие сдались, пропали, сгорели, а ты смогла, нереальная женщина, кто бы что ни говорил, но ты действительно космическая", — подчеркивает rizaytseva.

"Маминым мечтам не суждено было сбыться", — сообщает zemfira77m.

При этом miroshnichenkoiri написала: "Света, ты умница, всегда надо слушать маму, она плохого не пожелает!"

Ранее сеть активно обсуждала фотографию певицы Ани Лорак на сцене киевского Дворца "Украина".