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    Культура

    Брэд Питт соблазнил принцессу - СМИ

    (обновлено: )599
    По информации таблоида The Sun, знаменитый актер "съехался" с принцессой Монако Шарлоттой Казираги.
    Актер Брэд Питт на премьере фильма Союзники
    VALERIE MACON / AFP

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Американский актер Брэд Питт появился на публике с принцессой Монако Шарлоттой Казираги, по информации СМИ, пара уже живет вместе.

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    Брэд и Шарлотта присутствовали на благотворительной церемонии LACMA Art Gala в Лос-Анджелесе, где были неразлучны.

    "Когда мы увидели их вместе, никто из нас не мог поверить. Уже несколько недель ходят слухи о том, что Питт съехался с новой девушкой, но никто не был готов увидеть его с принцессой Монако", — говорит источник британского таблоида The Sun.

    Ранее биограф Анджелины Джоли и Брэда Питта Ян Гальперин сообщил, что пара снова вместе.

    31-летняя Шарлотта Мари Помелин Казириги — журналистка и бизнесвумен, которая считается восьмой по счету в очереди на трон Монако.

    В 2011—2015 годах Шарлотта состояла в браке с актером Гадом Эльмалехом, пары есть трехлетний сын — Рафаэль Эльмалех.

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