Брэд Питт соблазнил принцессу - СМИ

VALERIE MACON / AFP

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Американский актер Брэд Питт появился на публике с принцессой Монако Шарлоттой Казираги, по информации СМИ, пара уже живет вместе.

Брэд и Шарлотта присутствовали на благотворительной церемонии LACMA Art Gala в Лос-Анджелесе, где были неразлучны.

"Когда мы увидели их вместе, никто из нас не мог поверить. Уже несколько недель ходят слухи о том, что Питт съехался с новой девушкой, но никто не был готов увидеть его с принцессой Монако", — говорит источник британского таблоида The Sun.

Ранее биограф Анджелины Джоли и Брэда Питта Ян Гальперин сообщил, что пара снова вместе.

31-летняя Шарлотта Мари Помелин Казириги — журналистка и бизнесвумен, которая считается восьмой по счету в очереди на трон Монако.

В 2011—2015 годах Шарлотта состояла в браке с актером Гадом Эльмалехом, пары есть трехлетний сын — Рафаэль Эльмалех.