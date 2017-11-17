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    Культура

    Кинозвезда взбудоражила сеть эротическим снимком

    (обновлено: )37310
    Моника Беллуччи выложила на странице в соцсети архивную фотографию, на которой она лежит в гамаке полностью обнаженная. На момент публикации снимок набрал почти 81 тыс. лайков.
    Актриса Моника Беллуччи на фотоколле фильма Чудеса режиссера Аличе Рорвахер в рамках 67-го Каннского кинофестиваля. Архивное фото
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Итальянская киноактриса и фотомодель Моника Беллуччи, которой в сентябре исполнилось 53 года, порадовала поклонников эротическим снимком.

    Снимок размещен на ее странице, за которой следят более 1,1 миллиона подписчиков.

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    Фото является архивным — кинозвезда лежит в гамаке полностью обнаженная. На момент публикации оно набрало почти 81 тыс. лайков.

    Моника Белуччи/Instagram

    Фотография сделана в 1998 году фотографом Фабрицио Ферри для обложки итальянского выпуска журнала Elle.

    Ранее сеть активно обсуждала фотографию певицы Ани Лорак на сцене киевского Дворца "Украина".

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