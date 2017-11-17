Кинозвезда взбудоражила сеть эротическим снимком

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Итальянская киноактриса и фотомодель Моника Беллуччи, которой в сентябре исполнилось 53 года, порадовала поклонников эротическим снимком.
Снимок размещен на ее странице, за которой следят более 1,1 миллиона подписчиков.
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Фото является архивным — кинозвезда лежит в гамаке полностью обнаженная. На момент публикации оно набрало почти 81 тыс. лайков.
Моника Белуччи/Instagram
Фотография сделана в 1998 году фотографом Фабрицио Ферри для обложки итальянского выпуска журнала Elle.
Ранее сеть активно обсуждала фотографию певицы Ани Лорак на сцене киевского Дворца "Украина".