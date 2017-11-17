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    Культура

    Солисту группы Kiss навсегда запретили появляться на телеканале Fox News

    (обновлено: )36210
    По данным СМИ, Джин Симмонс в среду приехал в офис телеканала, чтобы дать интервью о своей новой книге. После этого он без приглашения ворвался на собрание персонала, где он распахнул свою рубашку.
    Музыкант группы Kiss Джин Симмонс
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Телеканал Fox News запретил солисту группы Kiss Джину Симмонсу появляться на телеканале после его непристойных и грубых выходок, сообщает издание Daily beast.

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    По данным издания, Симмонс в среду приехал в офис телеканала, чтобы дать интервью о своей новой книге. После этого он без приглашения ворвался на собрание персонала.

    "Эй, цыпочки, засудите меня!" — крикнул музыкант, распахнув свою рубашку. Затем он начал рассказывать непристойные анекдоты о Майкле Джексоне, а после ударил двоих сотрудников по голове своей книгой, высмеивая их интеллект посредством сравнения его со звуком от удара.

    Как сообщает издание, музыканту навсегда запретили появляться в здании телеканала, а также в программах телеканалов Fox News и Fox Business Network.

    Джин Симмонс еще не прокомментировал произошедшее.

    Ранее Джин Симмонс заявил, что это он изобрел жест "коза" и намерен запатентовать этот известный жест из указательного пальца и мизинца.

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