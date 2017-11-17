Российский телеведущий Малахов стал отцом

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Российский телеведущий Андрей Малахов впервые стал отцом, его супруга Наталья Шкулева в четверг родила мальчика, сообщается на портале Starhit.ru (Малахов является главным редактором проекта "СтарХит").

"В 23.30 в подмосковном клиническом госпитале "Лапино" тележурналист… Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева стали счастливыми родителями. Пара в браке 6 лет, и это первый ребенок в их семье — мальчик", — говорится в сообщении.

starhit.ru Российский телеведущий Андрей Малахов впервые стал отцом

По данным издания, новорожденный весит чуть более четырех килограммов, его рост — 54 сантиметра. Сообщается, что мама и малыш чувствуют себя хорошо. Отмечается, что Малахов на родах не присутствовал, а ждал появления наследника в палате.

Как рассказал порталу телеведущий, имя ребенка еще предстоит выбрать. "Хотим посмотреть на характер малыша", — пояснил Малахов.

Ранее возлюбленная знаменитого футболиста Криштиану Роналду показала фото с его новорожденной дочкой.