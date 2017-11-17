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    Культура

    Российский телеведущий Малахов стал отцом

    (обновлено: )143
    Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева в браке 6 лет. Это их первый ребенок. По данным СМИ, новорожденный весит чуть более четырех килограммов, его рост - 54 сантиметра.
    Андрей Малахов
    RIA News Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Российский телеведущий Андрей Малахов впервые стал отцом, его супруга Наталья Шкулева в четверг родила мальчика, сообщается на портале Starhit.ru (Малахов является главным редактором проекта "СтарХит").

    "В 23.30 в подмосковном клиническом госпитале "Лапино" тележурналист… Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева стали счастливыми родителями. Пара в браке 6 лет, и это первый ребенок в их семье — мальчик", — говорится в сообщении.

    starhit.ru
    Российский телеведущий Андрей Малахов впервые стал отцом

    По данным издания, новорожденный весит чуть более четырех килограммов, его рост — 54 сантиметра. Сообщается, что мама и малыш чувствуют себя хорошо. Отмечается, что Малахов на родах не присутствовал, а ждал появления наследника в палате.

    Как рассказал порталу телеведущий, имя ребенка еще предстоит выбрать. "Хотим посмотреть на характер малыша", — пояснил Малахов.

    Ранее возлюбленная знаменитого футболиста Криштиану Роналду показала фото с его новорожденной дочкой

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