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    Культура

    Сталлоне обвинили в изнасиловании несовершеннолетней 30 лет назад

    Тема:

    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман... (51)

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    Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал, в котором со ссылкой на полицейский рапорт говорилось, что инцидент с участием актера произошел в 1986 году в Лас-Вегасе. Сам Сильвестр Сталлоне категорически отрицает все обвинения.
    Сильвестр Сталлоне
    ROBYN BECK / AFP

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Голливудский актер Сильвестр Сталлоне категорически отрицает сообщения о насильственной сексуальной связи с 16-летней девушкой, которая якобы произошла более 30 лет назад, сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя кинозвезды.

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    Накануне британский таблоид Daily Mail опубликовал материал, в котором со ссылкой на полицейский рапорт говорилось, что инцидент с участием актера произошел в 1986 году в Лас-Вегасе. Предполагаемая потерпевшая рассказала, что Сталлоне пригласил ее в номер отеля, где вынудил к совместному сексу с ним и его телохранителем.

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    "Это смехотворная и абсолютно лживая история. Никто о ней не знал до момента публикации. Власти или кто-либо еще никогда не обращались к мистеру Сталлоне в связи с этим", — сообщила TMZ представитель кинозвезды Мишель Бега.

    В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики. 

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