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    Культура

    Тука о выступлении Лорак в Киеве: мне стыдно за аплодисменты "хохлов"

    Тема:

    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов (457)

    (обновлено: )4131
    Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука не слишком осторожничал, комментируя неожиданное выступление Ани Лорак о дворце искусств "Украина" в Киеве.
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    Георгий Тука
    УНИАН

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука резко прокомментировал недавнее выступление народной артистки Украины Ани Лорак в Киеве. Замминистра не стеснялся в выражениях.

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    Жесткая оценка. Приходько прокомментировала выступление Лорак в Киеве

    Как сообщало РИА Новости Украина, во вторник, 14 ноября, Лорак, получившая ранее премию "Золотой граммофон-2017" в Кремлевском дворце в Москве, неожиданно выступила во Дворце "Украина" в Киеве, сорвав бурные овации зала. Примечательно, что выступление Лорак не было заявлено в афише мероприятия, в котором приняли участие и другие украинские артисты, часто выступающие в РФ. 

    Выступление Ани Лорак в столице подверглось бурному обсуждению в социальных сетях. 

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    "Мне стыдно не за дуру Лорак. Мне стыдно не за организаторов-барыг. Мне стыдно за те аплодисменты в зале. Аплодисменты "хохлов"!" — написал Тука на своей странице в Facebook

    Facebook Георгия Туки
    Комментарий Георгия Туки о выступлении Ани Лорак

    Напомним, ранее концерты Ани Лорак в Киеве и в других городах Украины сопровождались столкновениями радикально настроенных активистов с правоохранителями. 

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