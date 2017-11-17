Тука о выступлении Лорак в Киеве: мне стыдно за аплодисменты "хохлов"

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КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука резко прокомментировал недавнее выступление народной артистки Украины Ани Лорак в Киеве. Замминистра не стеснялся в выражениях.

Как сообщало РИА Новости Украина, во вторник, 14 ноября, Лорак, получившая ранее премию "Золотой граммофон-2017" в Кремлевском дворце в Москве, неожиданно выступила во Дворце "Украина" в Киеве, сорвав бурные овации зала. Примечательно, что выступление Лорак не было заявлено в афише мероприятия, в котором приняли участие и другие украинские артисты, часто выступающие в РФ.

Выступление Ани Лорак в столице подверглось бурному обсуждению в социальных сетях.

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"Мне стыдно не за дуру Лорак. Мне стыдно не за организаторов-барыг. Мне стыдно за те аплодисменты в зале. Аплодисменты "хохлов"!" — написал Тука на своей странице в Facebook.

Facebook Георгия Туки Комментарий Георгия Туки о выступлении Ани Лорак

Напомним, ранее концерты Ани Лорак в Киеве и в других городах Украины сопровождались столкновениями радикально настроенных активистов с правоохранителями.