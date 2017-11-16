Смерть американского рэпера транслировали в Instagram

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КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В США момент смерти рэп-музыканта Lil Peep был зафиксирован на видео.

О смерти 21-летнего рэпера стало известно ранее. Уже известно, что он умер в результате передозировки наркотиков.

Друг музыканта делал видеозапись и транслировал ее в Instagram во время их совместной поездки в автобусе: "Видимо Peep в хвосте автобуса выполняет отжимания и приседания, смотрит на свои мускулы. Я сам посмотрю", — говорит молодой человек на видео и показывает Lil Peep в бессознательном состоянии.

После этого трансляция прервалась, а товарищ исполнителя написал: "Мой брат только что умер на моих руках".

По предварительной информации, Lil Peep погиб в результате приема поддельного успокоительного средства Xanax и опиоидного анальгетика фентанила.