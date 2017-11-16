Картина Да Винчи стала самой дорогой в мире

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 400 миллионов долларов, итоговая стоимость с налогами и сборами составит более 450 миллионов долларов, что стало рекордом для произведений, когда-либо проданных на аукционах, сообщает корреспондент РИА Новости.

Единственная из известных картин Леонардо Да Винчи, находившаяся в частной коллекции, стала главным лотом не только торгов послевоенного и современного искусства, но и всего XXI века. На торги она выставлялась за 100 миллионов долларов.

В борьбу за картину вступили пять потенциальных покупателей, однако когда ставки перешли рубеж в 200 миллионов долларов, их осталось двое. Картина в итоге ушла к покупателю, который по итогам почти получасовых торгов, предложил за полотно 400 миллионов долларов. Итоговая стоимость работы (с налогами и сборами аукциона) составит более 450 миллионов долларов.

Эта сумма вдвое больше рекорда, установленного также на торгах Christie's в Нью-Йорке в 2015 году. Последние полтора года самой дорогой картиной считалась работа Пабло Пикассо "Алжирские женщины", которую купил бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасем Аль Тани почти за 200 миллионов долларов. Имя обладателя "Спасителя мира" Да Винчи представители аукциона не раскрывают.

Фото Википедия Картина "Спаситель мира" Леонардо Да Винчи

Считается, что картина "Спаситель мира" (Salvator Mundi) была написана около 1500 года. Некоторые эксперты относят картину к миланскому периоду Леонардо конца 1490-х годов, когда была написана "Тайная вечеря". Другие полагают, что мастер работал над "Спасителем мира" в тот же период, что и над портретом "Мона Лиза" во Флоренции, куда художник переехал в 1500 году.

Сегодня в мире менее 20 картин, которые относят к кисти Леонардо Да Винчи. Работы мастера не появлялись на рынке более ста лет. Последний раз это произошло в 1908 году, когда была открыта "Мадонна с младенцем" ("Мадонна Бенуа"), принадлежавшая семье архитектора Бенуа. В 1914 году картина была продана Эрмитажу.

В Christie's решили выставить картину Да Винчи на торги послевоенного и современного искусства, чтобы подчеркнуть абсолютную уникальность и актуальность произведения. Словно в подтверждение, среди лотов есть и "Тайна вечеря", но в исполнении американского художника Энди Уорхола. Работа родоначальника поп-арта 1986 года — интерпретация шедевра Леонардо Да Винчи — была продана за 63 миллиона долларов.