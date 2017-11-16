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    Культура

    Закон о запрете гастролей артистов из РФ вступил в силу в Украине

    Тема:

    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов (452)

    (обновлено: )6315
    Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию Украины.
    Флаги Украины и России
    Associated Press Pavel Golovkin

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Закон, запрещающий в Украине гастроли российских артистов, которые, "создают угрозу национальной безопасности" страны, вступил в силу.

    Верховная Рада приняла соответствующий закон 5 октября, документ был подписан президентом 7 ноября. Закон запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины, и устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

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    Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ.

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    Только после этого организатор заключает договор с артистом. В случае нарушения закона организаторы гастролей несут административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных размеров заработной платы, то есть, от 160 тысяч гривен до 320 тысяч гривен.

    Служба безопасности считает вступление в силу этого закона важным шагом в противодействии "войне в информационной сфере" и "обеспечении национальной безопасности" Украины. В ведомстве пообещали в ближайшее время опубликовать на своем сайте практический механизм реализации закона.

    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Украина в кольце "оккупантов" и "агрессоров"

    В МИД РФ считают, что запрещая гастроли российских артистов, Украина превращается в полицейское государство.

    Напомним, в январе 2015 года Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором" в связи с конфликтом в Донбассе.

    Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд в Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие. 

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