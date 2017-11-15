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    Культура

    Опубликован закон о запрете гастролей российских артистов

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    (обновлено: )39328
    Документ опубликован в "Урядовом курьере" и вступает в силу с 16 ноября. Штраф за нарушение закона - от 160 тысяч до 320 тысяч гривен.
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Фото Facebook Юрия Стеця

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Закон, запрещающий на Украине гастроли российских артистов, которые создают угрозу национальной безопасности, опубликован в среду в официальной прессе и вступит в силу 16 ноября.

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    Закон был опубликован в официальной газете правительства "Урядовый курьер". Он вступает в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе. Таким образом, документ вступит в силу 16 ноября.

    Верховная Рада приняла закон о гастролях российских артистов 5 октября. Он запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

    Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом.

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    В случае нарушения закона организаторы гастролей несут административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен до 320 тысяч гривен).

    СБУ пообещала опубликовать на своем сайте практический механизм реализации закона, запрещающего гастроли российских артистов.

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